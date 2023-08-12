8 топ-матчей воскресенья: старт Головина и Кузяева, РПЛ и «Челси» — «Ливерпуль»

Посмотреть все события 13 августа в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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⚽️ 15:00: «Динамо» — «Балтика», РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ещё одна сумасшедшая игра для команды Лички?

«Динамо» в последних матчах – гарантия весёлого футбола. Москвичи сыграли 3:3 с «Крыльями» и 3:2 с «Зенитом» в РПЛ, а в Кубке вырвали победу у «Краснодара» (4:3) в добавленное время. 18 мячей в трёх матчах с участием «Динамо» — олицетворение футбола Марцела Лички. Впереди у бело-голубых «Балтика». Команда Сергея Игнашевича обыграла в РПЛ «Факел», а затем разобралась в Кубке с «Ахматом». Калининградцы набрали ход и готовы к битве с «Динамо». Мы на 100% увидим зрелищный матч. Пропускать не рекомендуется!

«Динамо» в последних матчах — гарантия весёлого футбола Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️16:00: «Монпелье» — «Гавр», Лига 1, 1-й тур

Интрига: первый матч Кузяева в чемпионате Франции

В новом сезоне французской Лиги 1 мы следим не только за «Монако». В чемпионате появилась ещё одна российская звезда – Далер Кузяев. Он выбрал переезд в «Гавр» из «Зенита». Смелый шаг от Далера. Поддержка Кузяеву и «Гавру» в России обеспечена. Уже в первой встрече команде предстоит серьёзная проверка. В последних сезонах «Монпелье» не бьётся за топ-3, обитая в середине. Но периодически дарит эпичные матчи, как, например, в прошлом сезоне с «Лионом» (4:5). Скучно «Гавру» и Кузяеву с «Монпелье» точно не будет!

Далер Кузяев Фото: hac-foot.com

⚽️ 16:00: «Клермон» — «Монако», Лига 1, 1-й тур

Интрига: команда Головина стартует против одного из открытий прошлого сезона во Франции

В прошлом сезоне «Монако» провалился в концовке и не попал даже в еврокубки. В команду пришёл тренер Ади Хюттер, изменивший систему игры на более контратакующую и прямолинейную. Поможет ли это монегаскам? Первый ответ получим в предстоящем матче с «Клермоном». Клуб из Клермон-Феррана – одно из открытий сезона-2022/2023. «Клермон» занял в Лиге 1 восьмое место. Серьёзное достижение для скромной команды. Наберёт «Клермон» ход и в новом чемпионате? Или «Монако» включится в гонку за топ-3 с 1-го тура?

Каю Энрике и Александр Головин Фото: asmonaco.com

⚽️16:00: «Брентфорд» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 1-й тур

Интрига: первый матч «Тоттенхэма» без Кейна

За день до старта в АПЛ «Тоттенхэм» потерял лидера, капитана, легенду – Гарри Кейна. 30-летний форвард отправился покорять Германию в составе «Баварии». Тяжело представить «шпор» без Кейна, но теперь придётся. Клуб в целом летом пережил серьёзное обновление, прежде всего игровое. Новый тренер Ангелос Постекоглу изменил систему футбола «шпор». Интересно, как она заработает в официальных играх (ещё и без Кейна). «Брентфорд» начинает второй сезон в АПЛ без форварда Айвана Тони (дисквалифицирован до зимы из-за скандала со ставками) и, вероятно, голкипера Давида Райи (близок к «Арсеналу»). В общем, оба клуба недосчитываются лидеров. Тем любопытнее, как они справятся с этим.

Первый матч «шпор» без Кейна Фото: Eric Alonso/Getty Images

⚽️17:30: «Зенит» — «Факел», РПЛ, 4-й тур

Интрига: «Зенит» наберёт победный ход в матче с аутсайдером?

«Зенит» буксует на старте РПЛ. Уже потеряли очки с «Ростовом» (1:1) и «Динамо» (2:3). Непривычная ситуация, когда гегемон последних лет находится в середине таблицы. Исправлять положение можно с матча с «Факелом». Воронежцы пока не набрали ни одного очка, хотя по игре команда Вадима Евсеева не заслужила подобный исход. Но противостоять «Зениту» в Санкт-Петербурге крайне сложно. Получится у «Факела» совершить чудо или сине-бело-голубые заберут дежурные три очка?

Иван Сергеев и Густаво Мантуан Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️18:30: «Челси» — «Ливерпуль», АПЛ, 1-й тур

Интрига: топ-матч на старте АПЛ

Главный матч 1-го тура АПЛ состоится в Лондоне. Обновлённый «Челси» примет обновлённый «Ливерпуль». Эпичности добавляет гонка команд сразу за двух игроков: за Ромео Лавиа («Саутгемптон») и Мойсесом Кайседо («Брайтон»). На данную секунду оба футболиста близки с «Челси». Но ситуация ещё может измениться. Однако и без Кайседо с Лавиа клубы потерпели изменения в составах. Особенно актуально это для «Челси». Команду покинул целый состав, но и пришла группа футболистов. Интересно, что же придумал новый тренер лондонцев Маурисио Почеттино. А Юрген Клопп обновил полузащиту «Ливерпуля». Не хватает только нового чистого опорника. Но и без него хочется взглянуть на взаимодействие Доминика Собослаи и Алексиса Мак Аллистера в официальной игре.

Конор Галлахер и Мэйсон Бёрстоу Фото: Justin Casterline/Getty Images

⚽️ 20:00: ЦСКА — «Сочи», РПЛ, 4-й тур

Интрига: ЦСКА исправится после кубкового поражения дома?

Армейский клуб живёт в ожидании новых покупок. Клуб играет небольшой обоймой, в которую резко интегрировались сразу несколько молодых ребят. Но на длительной дистанции Владимиру Федотову необходимы ещё футболисты. Пока что ЦСКА с периодической успешностью справляется с проблемой. Однако топ-игру с «Локо» (4:1) сменяет поражение от «Факела» (0:2) в Кубке. У «Сочи» пока такие же нестабильные результаты. Но удивить команда Дмитрия Хохлова способна в любой момент. Тем более в кубковой игре с «Оренбургом» отдохнули несколько важных игроков. Готов «Сочи» отбирать у ЦСКА очки в Москве?

Играют ЦСКА и «Сочи» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 22:30: «Хетафе» — «Барселона», Ла Лига, 1-й тур

Интрига: «Барса» начинает защиту титула чемпионов Испании

Несмотря на экономические проблемы, «Барса» остаётся одним из двух фаворитов на золото. Летом клуб пополнили несколько классных игроков, главный из них – Илкай Гюндоган. Но и не обошлось без потерь. Самые громкие – Усман Дембеле, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Обновлённая «Барса» начинает путь к защите трофея чемпионов Примеры. Команда отправляется в гости к «Хетафе». Не самый тяжёлый соперник, но на старте чемпионата удивить может каждый. Хочется увидеть и изменения, которые Хави за лето внёс в игру «Барсы». В общем, матч обязателен к просмотру!