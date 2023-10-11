12 топ-матчей четверга: Россия — Камерун, отбор Евро-2024, НХЛ и теннис

Много интересного 12 октября: начнём с раннего хоккея, затем теннис, днём КХЛ, а вечером — много футбола.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Бостон» — «Чикаго», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 12 октября 2023, четверг. 02:30 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как «Бостон» начнёт эру без Бержерона и Крейчи?

Впервые с 2003 года «Бостон» будет играть без кого-либо из пары центрфорвардов Патрис Бержерон — Давид Крейчи. Оба игрока были настоящими глыбами для «мишек», и полноценно заменить их не представляется возможным. «Брюинз» вступают в новую эру — первым соперником станет «Чикаго» с Коннором Бедардом, который уже набрал первое очко в НХЛ и помог «ястребам» в гостях обыграть «Питтсбург».

«Бостон» начнёт эру без Бержерона и Крейчи Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

🏒 5:00: «Лос-Анджелес» — «Колорадо», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: каким получится возвращение Валерия Ничушкина?

Валерий Ничушкин был одним из лидеров «Колорадо», но неожиданно пропал из состава в самом начале плей-офф. Причины были нехоккейными, но теперь всё позади. Валерий готов начинать с чистого листа — он уже выходил на лёд в предсезонке и даже забросил шайбу в последнем матче «лавин» с «Вегасом». Теперь ему предстоит доказать, что он не растерял способность блистать и в официальных матчах.

Валерий Ничушкин Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

🎾 10:00*: Людмила Самсонова (Россия, 11) — Лаура Зигемунд (Германия, Q), Чжэнчжоу, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Самсонова со второй немкой подряд?

Россиянка Людмила Самсонова после поражения в финале «тысячника» в Пекине приняла успешный старт на «пятисотнике» в Чжэнчжоу. В первом круге она в двух сетах справилась с немкой Татьяной Марией, и теперь на пути в 1/4 финала ей предстоит сыграть с ещё одной представительницей Германии — квалифаером Лаурой Зигемунд. Ранее соперницы играли дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась Самсонова — в Штутгарте и Кливленде-2022. Победительница нового матча сыграет в следующем раунде с итальянкой Ясмине Паолини.

Людмила Самсонова Фото: VCG/VCG via Getty Images

🏒 12:00: «Амур» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 октября 2023, четверг. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Ак Барс» не отстать от «Металлурга»?

Казанцы готовятся провести третий матч во время дальневосточного выезда — две предыдущие встречи с «Адмиралом» они выиграли, теперь настало время проверить себя в Хабаровске. Финалисты Кубка Гагарина идут вплотную с лидерами Востока из «Металлурга» — до начала матчей 11 октября подопечные Зинэтулы Билялетдинова отставали от «сталеваров» всего на два очка, имея при этом матч в запасе. Для нейтрализации этого отставания, разумеется, нужно побеждать.

Казанцы готовятся провести третий матч во время дальневосточного выезда Фото: photo.khl.ru

🎾 13:30*: Чжосюань Бай (Китай, WC) — Дарья Касаткина (Россия, 8), Чжэнчжоу, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как далеко зайдёт по сетке Чжэнчжоу первая ракетка России Дарья Касаткина?

Первая ракетка России Дарья Касаткина успешно стартовала на турнире в Чжэнчжоу, выбив из сетки лаки-лузера Тимю Бабош. Дальше россиянка встретится с обладательницей уайлд-кард Чжосюань Бай из Китая, которая до этого, кстати, тоже обыграла лаки-лузера — Тамару Корпач из Германии. Сейчас 20-летняя азиатская теннисистка находится на наивысшем для себя 117-м месте рейтинга WTA и с Дарьей Касаткиной ни разу не играла. Победительница матча встретится в следующем раунде с лучшей теннисисткой из пары Онс Жабер — Лючия Бронцетти.

Дарья Касаткина Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 14:00*: Лейла Фернандес (Канада) — Мирра Андреева (Россия), Гонконг, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Мирра Андреева до Алины Корнеевой на турнире в Гонконге?

16-летняя россиянка Мирра Андреева успешно стартовала на турнире в Гонконге, выиграв свой первый матч в статусе теннисистки топ-50. Теперь во втором круге ей будет противостоять финалистка US Open — 2021 канадка Лейла Фернандес. Девушки уже встречались в этом году на «тысячнике» в Мадриде, и тогда сильнее оказалась Мирра. Победительница матча встретится в 1/4 финала с лучшей теннисисткой из пары Алина Корнеева — Линда Фрухвиртова.

Мирра Андреева Фото: Andy Cheung/Getty Images

🇷🇺 ⚽️ 19:00: Россия — Камерун, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: топ-матч для России в эпоху изоляции

Сборная России в третий раз в своей истории встретится с Камеруном. Ранее российская команда выигрывала на ЧМ-1994 (6:1), а в 2011-м случилась ничья в товарищеском матче. Камерун – самый статусный соперник для России с момента нашего отстранения от официальных встреч. Круто, что РФС удалось договориться о проведении игры в Москве, что добавит красок и антуража. На поле Карпин сможет выпустить сильнейший на данный момент состав (возможно лишь отсутствие Головина). У Камеруна также хватает звёзд, главные – Онана, Замбо Ангисса, Абубакар и Токо Экамби. В общем, предстоит любопытная игра!

Топ-матч для России в эпоху изоляции Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 19:00: Латвия — Армения, ЧЕ-2024 — квалификация, группа D, 7-й тур

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Интрига: шанс для Армении зацепиться за Евро

В последних двух матчах отбора Армения набрала всего одно очко. Это пошатнуло шансы команды на Евро-2024. Теперь у армян семь очков за пять туров, они занимают третье место. Ошибаться больше нельзя. Впереди – матч с Латвией в гостях. Латвийцы потерпели пять поражений в пяти турах. Кажется, что лёгкие очки для Армении. Но вряд ли хозяева просто так подарят победу. Однако и мотивации у армян хватает.

Эдуард Сперцян Фото: Getty Images

⚽️ 21:45: Испания — Шотландия, ЧЕ-2024 — квалификация, группа A, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: испанцы возьмут реванш у Шотландии?

Шотландия – одна из главных сенсаций отбора. Команда выиграла все пять матчей и лидирует в группе А. У команды Стива Кларка отличные шансы отобраться на Евро-2024. Теперь Шотландии предстоит сложный выезд к Испании. В первом матче шотландцы дома выиграли со счётом 2:0. Получится совершить сенсацию и сейчас? В случае если гости наберут очки, то почти на 100% гарантируют себе чемпионат Европы. Испания также находится в неплохом положении – девять очков за четыре тура и второе место. По потерянным баллам «Красная фурия» опережает Норвегию на пять очков. Победа сделает жизнь Испании ещё легче.

Испанцы возьмут реванш у Шотландии? Фото: Ian MacNicol/Getty Images

⚽️ 21:45: Беларусь — Румыния, ЧЕ-2024 — квалификация, группа I, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Беларусь остановит Румынию на пути к Евро?

Румыния за шесть отборочных туров не потерпела ни одного поражения. Команда рвётся на Евро-2024, занимая второе место в группе. Швейцария опережает Румынию всего на два очка. Впереди румынам предстоит встреча с Беларусью. Победа укрепит их положение, а вот поражение даёт шансы Израилю, отстающему всего на очко. Белорусы не борются за выход на Евро, уже слишком велико отставание от второй строчки – восемь очков. Но испортить жизнь Румынии могут вполне.

Румыния рвётся на Евро-2024 Фото: Alex Nicodim/Getty Images

⚽️ 21:45: Хорватия — Турция, ЧЕ-2024 — квалификация, группа D, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: битва лидеров своей отборочной группы

Хорватия и Турция – главные фавориты отборочной группы D. И логично, что они лидируют в квалификации. Теперь им предстоит очная встреча. У хорватов и турок по 10 очков, но у команды Златко Далича есть игра в запасе. Однако Турция может ликвидировать отставание. Хотя сделать это будет непросто, так как игра пройдёт в хорватском Осиеке. В первом матче команд победу в гостях одержала Хорватия. Получится у Турции взять гостевой реванш?

Хорватия и Турция — главные фавориты отборочной группы D Фото: Ahmad Mora/Getty Images

⚽️ 23:30: Колумбия — Уругвай, ЧМ-2026 — квалификация, Южная Америка, 3-й тур

Интрига: топ-вывеска отбора к ЧМ в Южной Америке

Исторически Колумбия и Уругвай – одни из сильнейших южноамериканских команд. Их пропуск чемпионата мира – национальная трагедия. Поэтому перед командами стоит чёткая задача – отобраться на первенство планеты в США, Мексике и Канаде. За два тура сборные уже потеряли очки: Колумбия сыграла вничью с Чили (0:0), а Уругвай уступил Эквадору (1:2). Важно не терять на старте ещё. Этим принципиальна предстоящая игра. Ожидается не просто матч, а настоящая рубка!