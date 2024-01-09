13 топ-матчей среды: дерби Мадрида и Рима, наши в НХЛ и битва лидеров НБА

Быстрый переход к этому расписанию есть в дополнительном меню – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 10 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: реабилитируется ли Андрей Василевский за последнюю неудачу?

29-летний Андрей Василевский продолжает мучиться в нынешнем сезоне, демонстрируя антирекордные показатели за время всей своей карьеры в НХЛ. Пропустивший значительную часть регулярки россиянин никак не может набрать оптимальные кондиции и чередует яркие отдельные матчи с большими провалами. Вот и последний матч с «Бостоном» (3:7) обернулся для Андрея заметной неудачей. Во многом именно несвойственно неудачная игра российского вратаря приводит к тому, что на данный момент «Тампа» не попадает в зону плей-офф.

🏀 3:00: «Орландо Мэджик» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 10 января 2024, среда. 03:00 МСК Орландо Мэджик Орландо Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одна из лучших команд Востока встретился с лучшей командой Запада

В последний раз «Орландо Мэджик» одержал тяжёлую победу над «Атлантой Хоукс», взяв верх над соперником в овертайме — 117:110. После этого у флоридского клуба две победы кряду после того, как они проиграли три матча. «Орландо» временами не хватало стабильности от игры к игре, но в целом команда играла хорошо. «Миннесота Тимбервулвз», в свою очередь, на днях проиграла «Даллас Маверикс» со счётом 115:108, хотя в этой игре «Миннесота» могла бы легко одержать победу, если бы игроки действовали лучше на протяжении всей встречи. В последних четырех встречах у «волков» три поражения.

🏒 3:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: справится ли нападение «Ванкувера» со вторым подряд российским вратарём?

Минувшей ночью «Ванкувер» блестяще провёл первый матч в Нью-Йорке, отгрузив шесть шайб в ворота «Рейнджерс». Российский голкипер Игорь Шестёркин не смог сдержать талантливое нападение «Кэнакс», получив пять голов, а ещё одна шайба влетела в пустые ворота. Теперь «косатки» перебираются с Бродвея на Лонг-Айленд и готовятся к встрече с ещё одним российским голкипером — Ильёй Сорокиным из «Нью-Йорк Айлендерс».

🏒 4:00: «Виннипег Джетс» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 10 января 2024, среда. 04:00 МСК Виннипег Джетс Виннипег Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто остановит набравший сумасшедший ход «Виннипег»?

Текущая серия «Виннипега» с набранными очками достигла удивительных 12 матчей. на этом отрезке «Джетс» одержали 10 побед и потерпели два поражения за пределами основного времени. Благодаря этому «реактивщики» возглавили Западную конференцию НХЛ. В своём следующем матче «Джетс» сыграют с одним из главных аутсайдеров лиги «Коламбусом». Сумеют ли «мундиры» преподнести сенсацию?

🎾 5:30: Дарья Касаткина (Россия) — Анна Калинская (Россия, Q), Аделаида, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем завершится первое российское дерби на турнире?

Из шести россиянок, принявших старт на турнире WTA-500 в Аделаиде, пять шагнули во второй круг, и одним из первых запусков в среду состоится первое российское дерби — Дарья Касаткина — Анна Калинская. В рамках WTA-тура девушки играли трижды. Дарья была сильнее в Москве-2018 и Мельбурне-2022, а вот последняя встреча в Гвадалахаре-2022 осталась за Калинской. Будущая победительница нового матча в 1/4 финала сразится с лучшей представительницей из пары Лаура Зигемунд — Ана Богдан.

🎾 5:30: Анастасия Павлюченкова (Россия, Q) — Катержина Синякова (Чехия, Q), Аделаида, второй круг

Интрига: пробьётся ли Павлюченкова в четвертьфинал Аделаиды?

После успеха в квалификации Аделаиды Анастасия Павлюченкова сенсационно выбила из основной сетки турнира пятого номера посева Беатрис Хаддад-Майю, одержав первую победу в сезоне. Дальше россиянке играть с таким же квалифаером — Катержиной Синяковой из Чехии. В профессиональном туре девушки ранее играли пять раз. Первые три матча остались за Павлюченковой — на Кубке Кремля — 2014, 2016 и в Линце-2015, а вот два последних поединка остались за Катержиной — на «Ролан Гаррос» — 2020 и в Гонконге-2023. Победительница нового матча встретится в 1/4 финала с лучшей теннисисткой из американского дерби Бернарда Пера — Джессика Пегула.

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто Рэпторс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Лейкерс» готовы продолжить победную серию?

«Торонто Рэпторс» полностью преобразился после того, как канадский клуб выменял Ар Джея Барретта и Иммануэля Куикли у «Нью-Йорк Никс». С тех пор «Торонто» выиграл три из четырёх матчей, обыграв «Голден Стэйт Уорриорз» в последнем противостоянии, где как раз Барретт набрал внушительные 37 очков. «Лос-Анджелес Лейкерс» недавно одержал впечатляющую победу в лос-анджелесском дерби – с «Лос-Анджелес Клипперс». Возможно, это победа – переломная для подопечных Дарвина Хэма, учитывая неудачную серию «озёрников» после победы во внутрисезонном турнире.

🎾 7:00: Екатерина Александрова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия, 8), Аделаида, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто вырвется вперёд в противостоянии Александрова — Кудерметова?

И ещё одно российское дерби состоится в среду на турнире WTA-500 в Аделаиде. Екатерина Александрова сразится с Вероникой Кудерметовой. Счёт их личных встреч пока равный — 2-2. Первые два поединка остались за Вероникой — в Нюрнберге и Ухани-2019, затем дважды победила Екатерина — в Хертогенбосхе-2022 и 2023. Ещё по одному матчу теннисистки не сыграли из-за отказа от участия — в Аделаиде и Берлине-2023. Кто окажется сильнее на этот раз? Будущая победительница сыграет в 1/4 финала с кем-то из пары Елена Рыбакина — Кристина Букша.

🏒 12:00: «Амур» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 января 2024, среда. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сумеет ли «Сибирь» реабилитироваться за сумасшедший провал?

«Амур» и «Сибирь» наряду с «Нефтехимиком» ведут отчаянную борьбу за фактически последнюю путёвку в плей-офф КХЛ от Восточной конференции. Если не случится никаких суперчудес, то именно среди этих трёх команд в феврале и определится заключительный участник плей-офф. 8 января хабаровчане и сибиряки провели первый из двух матчей в этой серии, и он завершился сверхубедительной победой «Амура» (4:0). В случае второго поражения подряд от прямого конкурента «Сибирь» значительно осложнит своё положение в турнирной таблице.

⚽️ 20:00: «Лацио» — «Рома», Кубок Италии, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: римское дерби за выход в полуфинал Кубка

Встречи «Лацио» и «Ромы» – гарантированный «огонь». А когда матч решает судьбу выхода в полуфинал Кубка Италии, то накал возрастает в разы. В текущем сезоне команды встретились в первом круге Серии А, но сыграли нулевую ничью. Получится ли интереснее встреча в Кубке? «Лацио» брал трофей в 2019 году, а «Рома» не побеждала с 2009-го. Теперь одна из команд приблизится к заветной цели.

Интересные слова тренера «Лацио» накануне встречи: Тренер «Лацио» Сарри: мы не особо заинтересованы в выходе в следующий раунд Кубка Италии

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Атлетико», Суперкубок Испании, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: встреча двух заклятых врагов в Саудовской Аравии. Кто приблизится к Суперкубку?

Суперкубок Испании проводится в формате «Финала четырёх». В Саудовскую Аравию приехали четыре команды, которые сначала сыграют в полуфинале, а две сильнейшие затем разыграют трофей. В первой игре 1/2 финала встречаются «Реал» и «Атлетико» — два непримиримых врага. Тем важнее для них матч: шанс выйти в финал Суперкубка и огорчить соперника. В прошлом году «Реал» проиграл в решающей игре «Барсе». Теперь есть шанс снова оказаться в финале. Кстати, «Барселона» в другом полуфинале сыграет с «Осасуной». Ждём реванш в финале? Для этого команде Анчелотти надо проходить «Атлетико».

⚽️ 23:00: «Милан» — «Аталанта», Кубок Италии, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Миранчук огорчит одного из итальянских грандов?

«Милан» в текущем сезоне нестабилен. Команда идёт на третьем месте в Серии А и вряд ли поборется с «Ювентусом» и «Интером» за золото. В Лиге чемпионов «россонери» финишировали третьими и попали лишь в плей-офф Лиги Европы. СМИ обсуждали потенциальный уход тренера Стефано Пиоли, но пока что этого не произошло. Сподвигнуть боссов «Милана» на увольнение может неудачный исход Кубка. В 1/4 финала миланцы играют с «Аталантой» Миранчука. Алексей в последние пару месяцев набрал отличную форму и завоёвывает доверие Джан Пьеро Гасперини. Вышел в основе на матч с «Ромой», сделал там голевой пас, а после заслужил похвалу от главного тренера. Почему бы Миранчуку не забить «Милану» и не помочь бергамаскам выйти в полуфинал?

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Фулхэм», Кубок лиги, 1/2 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая из команд получит преимущество перед ответной встречей?

Полуфинал Кубка английской лиги подразумевает две встречи. Первая игра между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» состоится на «Энфилде». Ранее «красные» обыграли «Арсенал» в Кубке Англии. В общем, команда Клоппа борется за победу в четырёх турнирах, в которых играет. И пока дела везде идут хорошо. Так что проигрывать в Кубке лиги «Ливерпуль» вряд ли хочет. «Фулхэму» предстоит тяжёлое гостевое испытание. Но если «дачники» выстоят на чужом поле, то в Лондоне будет попроще. Получится у «Ливерпуля» сделать комфортный задел перед ответкой?