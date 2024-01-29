11 топ-матчей вторника: плей-офф Кубков Африки и Азии, АПЛ и НБА

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Посмотреть все события 30 января в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: приблизятся ли «Клипперс» к топ-2 Западной конференции?

Команда из Лос-Анджелеса во главе с тренером Тайроном Лю набрала отличный ход в регулярном чемпионате НБА. «Клипперс» победили в пяти матчах кряду, при этом в случае победы над «Кливленд Кавальерс» вплотную приблизятся к двум лучшим клубам Западной конференции – «Миннесоте Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер». Но «кавалеристы» в последнее время демонстрируют великолепную игру – коллектив во главе с Донованом Митчеллом проиграл лишь один матч из недавних 10 сыгранных. Смогут ли «парусники» победить на выезде и приблизиться к «волкам» и «молниям»?

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто вырвется на первое место Западной конференции?

Клубы Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесота Тимбервулвз» имеют одинаковый результат в регулярном чемпионате НБА – 32 победы при 14 поражениях. Лишь по дополнительным показателям «молнии» опережают соперника в турнирной таблице и возглавляют её. В своих последних матчах коллективы уступили откровенным аутсайдерам – «Детройту» и «Сан-Антонио». Теперь же «Оклахоме» и «Миннесоте» предстоит провести очную битву за первое место на Западе.

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 30 января 2024, вторник. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в матче топ-клубов Запада и Востока?

В одном из матчей регулярного чемпионата НБА встретятся «Денвер Наггетс» и «Милуоки Бакс». Клуб из Западной конференции – действующий чемпион лиги, при этом сейчас идёт четвёртым на очень плотном по результатам Западе. «Олени» – вторые в Восточной конференции и демонстрируют качественную игру по ходу всего сезона. Команды ещё не встречались в нынешнем регулярном чемпионате, поэтому будет интересно посмотреть, кто же окажется сильнее.

🎾 7:00*: Алина Корнеева (Россия, Q) — Ван Яфань (Китай), Хуахин, первый круг

Интрига: как покажет себя Алина Корнеева во взрослом туре?

16-летняя Алина Корнеева продолжает осваиваться во взрослом туре. После успеха на Australian Open, где россиянка на своём дебютном ТБШ с ходу прошла квалификацию и пробилась во второй круг основы, она отправилась в Таиланд, где на турнире WTA-250 в Хуахине также успешно преодолела отборочные соревнования. Теперь в первом круге основной сетки Алина сразится с китаянкой Ван Яфань, которая старше неё на 13 лет. Ранее теннисистки друг с другом не встречались, и будущая победительница сыграет во втором круге с кем-то из пары Анна Шмидлова — Маи Хонтама.

⚽️ 14:30: Узбекистан — Таиланд, Кубок Азии, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Аббосбек Файзуллаев будет в четвертьфинале Кубка Азии?

Команда Узбекистана – середнячок турнира, но с амбициями. В 2011-м команда стала четвёртой, и наверняка на турнире в Катаре хочется как минимум выступить не хуже. Ведь в тот самый раз Кубок Азии игрался в этой стране. В соперниках – вполне проходимый Таиланд. Ну и ждём подвигов от Абоссбека Файзуллаева, представляющего ЦСКА – у хавбека на турнире три встречи и одна голевая передача.

🏒 15:30: «Сибирь» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 января 2024, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Сибирь» подобраться к зоне плей-офф?

Лишение четырёх очков очень больно ударило по и без того шаткому положению новосибирской команды — после штрафа «Сибирь» выиграла лишь один из пяти матчей и отстала от кубковой восьмёрки на четыре очка. Победа «Амура» в последнем матче ещё больше осложнила задачу новосибирцам, ведь даже при равенстве очков с «Нефтехимиком» и хабаровским клубом сибиряки будут вне зоны плей-офф. Но этого равенства нужно ещё достичь, а приблизиться к этому по итогам игры с набравшим ход «Ак Барсом» будет крайне сложно.

⚽️ 19:00: Саудовская Аравия — Южная Корея, Кубок Азии, 1/8 финала

Интрига: матч уровня чемпионата мира!

А что? И те и другие ездили на ЧМ-2022 в Катар – да, не могли оказаться в одной группе, но сойтись в плей-офф – вполне! А с точки зрения Кубка Азии это вообще мощнейшее противостояние: корейцы взяли два первых трофея (1956, 1960), а саудовцы – три, но спустя несколько десятилетий (1984, 1988, 1996). Так что по уровню ажиотажа вряд ли кто-то может поспорить с данной вывеской. Разве что Япония.

⚽️ 20:00: Мали — Буркина-Фасо, Кубок Африки, 1/8 финала

Интрига: чем закончится первая официальная встреча команд?

Мали и Буркина-Фасо никогда прежде не играли друг с другом в официальных турнирах. Да и товарищескую историю взаимоотношений не назовёшь событийной: два матча, оба выиграли малийцы. Интересно, получится ли персональное соперничество Бертрана Траоре из «Астон Виллы» и Лассина Синайоко из «Осера»: у форвардов по два мяча на турнире, и, возможно, именно их голевые подвиги помогут одной из команд шагнуть в четвертьфинал.

⚽️ 22:30: «Ноттингем Форест» — «Арсенал», АПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команде Артеты снова подставят подножку?

В прошлом сезоне «Ноттингем» уже обыгрывал «Арсенал» – в 37-м туре. Тогда команда Микеля Артеты уже находилась в выдохшемся состоянии и как итог потеряла титул. Сейчас ошибаться нельзя, да и результат первого круга (2:1 в первом туре) вселяет уверенность. Тогда в худшем случае получится сохранить отставание от «Ливерпуля» и равенство очков с «Манчестер Сити» и «Астон Виллой». А в лучшем – даже обойти их и выйти на чистое второе место. А у «Форест» свои проблемы: риск свалиться в зону вылета весьма высок.

⚽️ 23:00: Марокко — ЮАР, Кубок Африки, 1/8 финала

Интрига: переломят ли южнофриканцы неприятный тренд?

Сборная ЮАР дважды встречалась с Марокко – и всегда на Кубке Африки. В предыдущие годы (2013-й и 2019-й) победить не удавалось (2:2 и 0:1 соответственно). Возможно, получится в этот раз – и тогда это будет настоящая сенсация. Ибо марокканцы – четвертьфиналисты ЧМ, сильнейшая сборная континента на данный момент со звёздами мирового масштаба в составе. Но порой и этого не хватает, чтобы победить.

⚽️ 23:15: «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 22-й тур

Интрига: команда Эмери приблизится к первой строчке?

Бирмингемцы ой как хороши в этом сезоне, а вот у «Ньюкасла» не всё гладко: команда свалилась в середину таблицы, а под Эдди Хау шатается кресло. «Астон Виллу» вряд ли устроит что-то, кроме победы, ведь в этом случае она поднимется на второе место в АПЛ или как минимум не отпустит по очкам «Манчестер Сити» и «Арсенал». А значит, останется в гонке за «Ливерпулем». В 1-м туре «Ньюкасл» стёр команду Унаи Эмери 5:1 – пришло время для реванша?