Яркий спорт 2 апреля: Кучеров — в гонке бомбардиров НХЛ, НБА, волейбол, а ещё «Ювентус» — «Лацио» и «Бенфика» — «Спортинг» в футболе!

11 топ-матчей вторника: наши в НХЛ, серия «Локо» — «Трактор» и «Химки» — «Ростов» в Кубке

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли Панарин погоню за рекордом Ягра?

После бенефиса в последнем матче с «Аризоной» Артемий Панарин вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ. Сейчас российский нападающий со 107 очками делит с Марком Мессье третье место в истории американского клуба по очкам в одной регулярке. Второе место занимает Жан Ратель (109 в сезоне-1971/1972). Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (123 в сезоне-2005/2006). Сумеет ли россиянин продолжить погоню за рекордом чешской легенды?

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли Кучеров на первое место в гонке бомбардиров НХЛ?

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров продолжает вести увлекательное противостояние с Натаном Маккинноном и Коннором Макдэвидом за приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Долгое время россиянин возглавлял бомбардирскую гонку, но сейчас со 126 очками он располагается на второй позиции, отставая на одно очко от лидера «лавин» и опережая на одно очко капитана «нефтяников». Вернётся ли Кучеров на первую позицию по итогам очередного игрового дня?

🏀 2:00: «Индиана Пэйсерс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК Индиана Пэйсерс Индианаполис Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «иноходцам» нельзя ошибаться, иначе «Майами» обгонит их в турнирной таблице

Концовка регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации обещает быть интригующей. За прямой выход в плей-офф в Восточной конференции борются много клубов, в числе которых «Индиана Пэйсерс», занимающая шестое место. Клубу из одноимённого штата на пятки наступает «Майами Хит», поэтому права на ошибки практически нет. «Иноходцам» на домашнем паркете предстоит встретиться с «Бруклин Нетс» – топ-11 Востока. Даже вроде бы безобидный соперник может показать зубы в самый ответственный момент.

🏀 3:00: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «пеликаны» реабилитируются за домашнее поражение от Дюранта и компании?

«Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санз» разделяют две победы в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. «Пеликаны» – пятые, а «солнечные» – седьмые в Западной конференции. При этом в последнем очном матче команда во главе с Кевином Дюрантом и Девином Букером на выезде победила со счётом 123:109. «Нью-Орлеан» в неплохой форме и должен делать выводы из ошибок. Кто же на этот раз окажется сильнее?

⚽️ 17:30: «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва, Кубок России, 1/4 финала, этап 2 (Путь регионов)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: пройдёт ли «Динамо» дальше в Кубке?

Хабаровчане прошли большой путь до встреч с клубами РПЛ в рамках Кубка России. А «Динамо» вылетело из верхней сетки, уступив «Зениту». У обеих команд нет права на ошибку: поражение означает вылет из Кубка. Интересно, что встреча СКА и «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге из-за проблем с лицензированием стадиона в Хабаровске. Так что матч станет выездным для обеих команд. Поможет ли этот фактор «Динамо», по силе состава являющемуся фаворитом?

🏒 19:30: «Локомотив» — «Трактор», КХЛ — плей-офф, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто откроет счёт в серии?

Один из вечных вопросов, каждый год неизменно поднимающихся в плей-офф, это поиск истины в том, что лучше – долго отдыхать или находиться в хорошем игровом тонусе. Челябинский клуб завершил свою серию второго раунда на восемь дней раньше ярославцев, которым понадобились все семь матчей, чтобы пройти «Авангард». Как такая пауза повлияет на функциональное состояние «Трактора» — предсказать довольно сложно. К тому же Ярославль начинает серию домашним матчем. Кто выйдет вперёд?

🏐 20:00: «Локомотив» — «Протон», Суперлига (женщины), 1/4 финала чемпионата России, третий матч

Интрига: кто сыграет в полуфинале с московским «Динамо»?

Это точно самый принципиальный матч четвертьфинальной стадии чемпионата России. «Протон» и «Локомотив» оформили по победе в серии: волейболистки из Саратова обыграли соперниц на их площадке (3:2), те же одержали сухую победу в гостях. Третий матч пройдёт в Калининграде. И теперь тяжело предсказать, кому это сыграет на руку.

⚽️ 20:00: «Химки» — «Ростов», Кубок России, 1/4 финала, этап 2 (Путь регионов)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжится ли сказка «Химок» в Кубке России?

«Химки» проводят удивительный розыгрыш Кубка России. Сначала они выбили медиафутбольный клуб 2DROTS, а в последнем матче одержали победу над «Краснодаром». Подмосковная команда прошла уже четыре стадии, прежде чем встретиться с «Ростовом». Команда Валерия Карпина упала в нижнюю сетку из Пути РПЛ, где уступила ЦСКА. Южане набрали весной классную форму, но матч с «Химками» пройдёт в гостях. Небольшой бонус для команды Андрея Талалаева. Удастся ли химчанам сдержать «Ростов» и пройти дальше? Классная интрига!

⚽️ 22:00: «Ювентус» — «Лацио», Кубок Италии, 1/2 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: получит ли «Юве» преимущество перед ответной встречей?

«Ювентус» и «Лацио» вышли в полуфинал Кубка Италии. Это единственная возможность для команд выиграть трофей в текущем сезоне. Первая игра состоится в Турине. Хороший шанс для «Юве» заработать преимущество перед ответкой в Риме. Хотя на прошедших выходных команды встречались в чемпионате и победу одержал «Лацио» (1:0). Удивят ли «орлы» гранда во второй раз подряд? Или Макс Аллегри на этот раз нейтрализует идеи нового тренера римлян Игора Тудора?

⚽️ 22:15: «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 31-й тур

Интрига: «Тоттенхэм» цепляется за топ-4 и зону ЛЧ

«Тоттенхэм» борется за топ-4. Лондонцы идут рядом с «Астон Виллой» и до конца сезона будут соревноваться между собой. На кону — место в Лиге чемпионов. Да, пятое место в теории также может дать путёвку в ЛЧ, но для этого нужно надеяться на успех английских команд в еврокубках. И занять четвёртое место и спокойно отобраться в Лигу чемпионов — лучший расклад. Впереди у «Тоттенхэма» непростой гостевой матч с «Вест Хэмом». Получится ли у «шпор» забрать три очка в выездном дерби?

⚽️ 22:45: «Бенфика» — «Спортинг», Кубок Португалии, 1/2 финала, второй матч

Интрига: будущий тренер «Ливерпуля» выведет «Спортинг» в финал Кубка?

Рубен Аморим — главный тренер «Спортинга» — в следующем сезоне может оказаться в «Ливерпуле». Португалец — основной претендент на пост. Но пока что он ведёт «Спортинг» к «золотому» дублю. В чемпионате лиссабонцы идут первыми, а в Кубке в первом матче полуфинала обыграли «Бенфику». Теперь — ответная встреча на стадионе «орлов». Получится ли у «Спортинга» удержать преимущество?