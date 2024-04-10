Топ-события четверга: дерби Хачанов — Медведев, «Ливерпуль» — «Аталанта» и плей-офф КХЛ

11 апреля в спорте: пятый матч серии «Металлург» — «Автомобилист», Непомнящий на турнире претендентов, НБА и волейбол. Следите с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:30: «Майами Хит» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 11 апреля 2024, четверг. 02:30 МСК Майами Хит Майами Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Батлер и Споэльстра найдут способ остановить Дончича и Ирвинга?

В марте «Даллас Маверикс» и «Майами Хит» уже встречались между собой, тогда сильнее на домашнем паркете оказался клуб из Техаса (114:108). Однако после этого уже многое поменялось – «Даллас» во главе с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом взобрались на пятое место Западной конференции и вообще практически не проигрывает в регулярном чемпионате. За последние 15 матчей техасцы уступили лишь дважды. «Майами», конечно, тоже прибавил, но не настолько сильно. Беспроигрышная серия «Далласа» насчитывает четыре матча, Джимми Батлер и компания прервут её?

Невероятный по накалу матч для «Далласа»: Марадона в случае победы на ЧМ-2010 пробежится голым

🏒 3:30: «Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 апреля 2024, четверг. 03:30 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как поменяется картина плей-офф после этой игры?

Чемпионы всё ещё не обеспечили себе выход в плей-офф, несмотря на мощнейшее усиление на дедлайне. Однако «Вегас» ещё может занять и третье место в дивизионе, так как имеет игру в запасе — и если это случится, почти наверняка снова придётся играть с тем же «Эдмонтоном», как и в прошлом году. «Рыцари» фактически сами решают собственную судьбу: при сохранении нынешнего положения они попадают на «Даллас» и повторят прошлогодний финал конференции. А для «Эдмонтона» интриг осталось мало: Коннор Макдэвид уже вряд ли выиграет свой «Арт Росс»

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 11 апреля 2024, четверг. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто займёт первое место в Западной конференции?

Как для «Денвер Наггетс», так и для «Миннесоты Тимбервулвз» очный матч невероятно важен, так как от него практически полностью зависит, кто же в итоге займёт первое место в Западной конференции. Команды имеют одинаковый результат в регулярном чемпионате – 55 побед при 24 поражениях, и лишь по дополнительным показателям «волки» обходят «самородков». Коллективы встречались между собой 30 марта, «Денвер» уступил на домашнем паркете со счётом 98:111. Никола Йокич и компания исправятся в глазах родных болельщиков?

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «парусники» вновь разгромят «солнечных»?

Буквально вчера «Финикс Санз» принимал на домашней арене «Лос-Анджелес Клипперс» в рамках регулярного чемпионата НБА. «Парусники» в первой четверти матча лидировали с разницей в 31 очко, в итоге команда спокойно довела дело до победы со счётом 105:92. На этот раз встреча пройдёт в Лос-Анджелесе. Сумеет ли трио из Кевина Дюранта, Девина Букера и Брэдли Била поквитаться с обидчиками на выезде?

🎾 12:00*: Карен Хачанов (Россия, 15) — Даниил Медведев (Россия, 4), Монте-Карло, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится российское дерби в Монте-Карло?

На «Мастерсе» в Монте-Карло в третий круг пробились два россиянина — Даниил Медведев (четвёртый номер посева) и Карен Хачанов (15), однако в 1/4 финала выйдет точно только один из них, поскольку турнирная судьба свела этих двух теннисистов в одном матче. Только на уровне основных сеток ATP теннисисты встречались шесть раз. Даниил уверенно ведёт — 5-1. Он был сильнее на Next Gen ATP Finals — 2017, в Монреале-2019, Аделаиде, Майами и Вене-2023, а Карен преуспел в полуфинале Кубка Кремля — 2018. Победитель нового матча в 1/4 финала сразится с кем-то из пары Александр Зверев — Стефанос Циципас.

🏒 17:00: «Металлург» Мг — «Автомобилист», КХЛ – плей-офф, 1/2 финала, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: в какую сторону повернёт полуфинал?

«Металлург» вполне мог увозить из Екатеринбурга 3-1 и готовиться к тому, чтобы закрыть серию дома — однако необъяснимый коллапс «Магнитки» и железная воля «Автомобилиста» привели к тому, что счёт в серии стал равным. Для «Металлурга» это третьи 2-2 в этом плей-офф, и оба раза команде Разина удалось закрыть серию без поражений. Сейчас у «Магнитки» более серьёзный соперник, который наверняка мечтает о первом финале КХЛ в своей истории. Что будет сильнее: молодость и задор «Магнитки» или опыт и класс «Автомобилиста»?

🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Факел», чемпионат России (мужчины), 1/2 финала, второй матч

Интрига: удастся ли новоуренгойцам увезти из Казани хотя бы сет?

Сенсации не случилось. «Факел» только 6 апреля дожал «Локомотив», и моральных сил, кажется, на борьбу с чемпионами страны не хватило. Казанцы просто смели гостей в первом матче полуфинальной серии чемпионата России. У ямальцев было меньше времени на восстановление и отдых, плюс, перелёт, что отразилось на стартовом мачте. «Зенит» был лучше во всех аспектах: выиграл подачу (4-1) и блок (10-7), а ещё забрал 91% атак после позитивного приёма. «Факел» во второй встрече серии спасёт лишь чудо.

♟ 21:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2024, 7-й тур

Интрига: на каком месте Непомнящий завершит первый круг?

В 7-м туре, закрывающем собой первый круг турнира претендентов, Ян Непомнящий сыграет с Хикару Накамурой. От знаменитого американского стримера перед стартом соревнования ждали многого, в первых партиях он, скорее, разочаровывал, но теперь набрал ход. Непомнящему будет непросто, поскольку он будет играть чёрными. Однако если россиянин вновь сможет удержать чёрный цвет, то его перспективы на второй круг будут выглядеть если уж не радужными, то очень и очень приятными.

В женском турнире в 7-м туре Екатерина Лагно белыми сыграет с Нургюл Салимовой, а Александра Горячкина – с Тань Чжунъи, тоже белыми.

⚽️ 22:00: «Бенфика» — «Марсель», Лига Европы, 1/4 финала, первый матч

Интрига: «Бенфика» приблизится к долгожданному еврокубку?

История «Бенфики» в еврокубках – кошмар. Команда восемь раз выходила в финалы Лиги чемпионов/Кубка УЕФА/Лига Европы с 1963 года, но неизменно уступала. В нынешнем сезоне лиссабонцы добрались уже до четвертьфинала ЛЕ. Впереди – непростые матчи с «Марселем». Первая игра пройдёт в Португалии. Хороший шанс добыть преимущество перед ответкой. Кстати, команды встречались всего два раза в истории – в 1/8 финала Лиги Европы – 2009/2010. Тогда дальше прошла «Бенфика». Как получится на этот раз?

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⚽️ 22:00: «Милан» — «Рома», Лига Европы, 1/4 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Милан» получит преимущество над «Ромой» перед ответной игрой?

«Милан» и «Рома» — одни из лучших команд Италии за последние пару месяцев. Клубы отлично идут в Серии А, а также продвигаются по плей-офф Лиги Европы. Но в полуфинал выйдет кто-то один. Первый матч пройдёт на «Сан-Сиро». «Милану» необходимо побеждать, чтобы ехать в Рим с запасом. Иначе «Рома» получит удобный сценарий.

⚽️ 22:00: «Байер» — «Вест Хэм Юнайтед», Лига Европы, 1/4 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Байер» всё ближе к евротрофею и сезону без поражений

«Байер» находится в одной победе от золота Бундеслиги. Также команда вышла в финал Кубка Германии и оказалась в четвертьфинале Лиги Европы. Сезон — сказка. Но в 1/4 финала ЛЕ леверкузенцев ждёт «Вест Хэм». Лондонцам безразличны серии «Байера» и уникальный шанс немцев пройти сезон без поражений. Так что команде Хаби Алонсо будет тяжело уже в первой домашней встрече. Необходима полная концентрация.

«Байер» станет чемпионом Германии уже на этой неделе? «Байер» станет чемпионом Германии в случае победы в матче с «Вердером» 14 апреля

⚽️ 22:00: «Ливерпуль» — «Аталанта», Лига Европы, 1/4 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Миранчук сыграет на «Энфилде» против главного фаворита ЛЕ

«Ливерпуль» — главный фаворит Лиги Европы. Но в 1/4 финала команду ожидает тяжёлая серия с «Аталантой». Один из лидеров бергамасков — россиянин Алексей Миранчук. Давненько наши футболисты не приезжали на «Энфилд». У Алексея есть шанс вписать своё имя в историю, забив на легендарном стадионе. И приблизить «Аталанту» к сенсации. Но в последний сезон Клоппа «Ливерпуль» нацелен на все трофеи, за которые борется. Ждём крутейшего футбола!

⚽️ 22:00: «Олимпиакос» — «Фенербахче», Лига конференций, 1/4 финала, первый матч

Интрига: «Фенербахче» отдаст все силы в Лиге конференций?

«Фенербахче» устроил битву с турецким футбольным руководством. Команда заявила, что не сыграет в следующем розыгрыше Кубка Турции, а также раздумывает о смене чемпионата. Также «Фенер» слил Суперкубок «Галатасараю», выпустив на поле молодёжь. Но в Лиге конференций «канарейки» выкладываются по-полной. Соперник по четвертьфиналу — «Олимпиакос» — главный греческий гранд. У красно-белых не лучшим образом складываются дела в чемпионате, поэтому ЛК — отличный шанс порадовать болельщиков.