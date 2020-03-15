«Зенит» забил 7 голов «Уралу», «Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ. Главные новости дня

«Зенит» разгромил «Урал», «Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ, УЕФА подтвердил возможность переноса чемпионата Европы 2020 года и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Автодром Moscow Raceway готов принять этап Формулы-1 на фоне отмены нескольких Гран-при из-за пандемии коронавируса.

2. Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Краснодар» решено провести без зрителей из-за распространения коронавируса.

3. Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф и снялся с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом. Команда не будет проводить матчи второго раунда с санкт-петербургским СКА.

4. «Спартак» обыграл «Оренбург» в гостевом матче РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

5. Российский биатлонист Никита Поршнев признан новичком года по версии IBU.

6. УЕФА подтвердил, что работает над переносом Евро-2020 в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

7. «Зенит» разгромил «Урал» со счётом 7:1. Сердар Азмун оформил хет-трик, У Артёма Дзюбы — дубль.

8. «Рубин» одержал первую победу в РПЛ при Слуцком, обыграв в меньшинстве «Арсенал».

9. Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сообщила, что она вместе с детьми уходит на карантин из-за эпидемии коронавируса.

10. Игроки «Локомотива-Кубань» отправлены на карантин после матча с «Калевом».

11. UFC Fight Night 170. Ли проиграл Оливейре удушающим приёмом.