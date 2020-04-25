«Аякс» не будет признан чемпионом Нидерландов, 3 турнира UFC пройдут в мае. Главное к утру

«Аякс» не будет признан чемпионом Нидерландов, три турнира UFC могут пройти в мае, стали известны соперники сборной России по хоккею на групповом этапе ОИ-2022, конфликт Соловьёва и Уткина, интерес к Кокорину со стороны европейских клубов и другие новости в подборке «Чемпионата».
1. «Аякс» не будет признан чемпионом Нидерландов, несмотря на первое место.
2. Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что в середине мая лига планирует в течение недели провести три турнира.
3. Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
4. «Врежу тебе по куполу». Соловьёв угрожал известному блогеру Уткину в прямом эфире. Ответ Уткина телеведущему не заставил себя долго ждать.
5. «Хочу перейти в «Рому». Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал об интересе к себе со стороны других клубов.
6. Лионель Месси — лучший футболист последних 25 лет по версии FourFourTwo.
7. Президент UFC Дэна Уайт рассказал, когда болельщикам следует ждать следующего поединка с участием чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. По словам функционера, россиянин вернётся в октагон не раньше осени.
8. Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая использование защитных масок во время матчей.
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