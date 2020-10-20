Россию обвинили в попытке сорвать ОИ-2020, УЕФА может изменить формат ЛЧ. Главное к утру
Россию обвинили в попытке сорвать Олимпийские игры 2020 года, Малком не поможет «Зениту» в матче с «Брюгге», УЕФА может изменить формат Лиги чемпионов и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Великобритания и США обвинили Россию в попытке сорвать ОИ-2020 с помощью кибератак.
2. «Химки» будут проводить домашние матчи без зрителей.
3. Малком не примет участия в матче Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге».
4. 10 футболистов претендуют на звание лучшего центрального нападающего в истории.
5. Технические поражения «Зениту» в Евролиге отменены.
6. 21 октября состоится пресс-конференция Нурмагомедова и Гэтжи.
7. Главный тренер «Краснодара» и два игрока пропустят матч Лиги чемпионов с «Ренном».
8. Лигу чемпионов могут расширить до 36 команд.
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