Россию обвинили в попытке сорвать ОИ-2020, УЕФА может изменить формат ЛЧ. Главное к утру

Россию обвинили в попытке сорвать Олимпийские игры 2020 года, Малком не поможет «Зениту» в матче с «Брюгге», УЕФА может изменить формат Лиги чемпионов и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Великобритания и США обвинили Россию в попытке сорвать ОИ-2020 с помощью кибератак.

2. «Химки» будут проводить домашние матчи без зрителей.

3. Малком не примет участия в матче Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге».

4. 10 футболистов претендуют на звание лучшего центрального нападающего в истории.

5. Технические поражения «Зениту» в Евролиге отменены.

6. 21 октября состоится пресс-конференция Нурмагомедова и Гэтжи.

7. Главный тренер «Краснодара» и два игрока пропустят матч Лиги чемпионов с «Ренном».

8. Лигу чемпионов могут расширить до 36 команд.