Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Умар Нурмагомедов выиграл бой в UFC, а «Фиорентине» рекомендуют Кокорина. Главное к утру

Двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар с победы дебютировал в UFC, а главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рекомендует «Фиорентине» приобрести Александра Кокорина – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Умар Нурмагомедов дебютировал в UFC с победы.

2. Источник: Манчини посоветовал «Фиорентине» приобрести Кокорина.

3. «Ювентус» стал обладателем Суперкубка Италии, обыграв «Наполи».

4. «Манчестер Юнайтед» победил «Фулхэм» и спустя сутки вернулся на первое место в АПЛ.

5. Литва подала заявку на проведение ЧМ-2021 по хоккею вместе с Латвией.

6. Пирло выиграл свой первый трофей в качестве тренера.

7. Российские гандболисты проиграли сборной Египта в стартовом матче группового этапа ЧМ.

8. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола.

9. «Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Удинезе».

10. «ПСЖ» сомневается в подписании Месси из-за его высокой зарплаты.

11. «Парма» контактировала с форвардом ЦСКА Гайчем.

12. Лодыгин вернулся в чемпионат Греции.