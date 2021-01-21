Умар Нурмагомедов выиграл бой в UFC, а «Фиорентине» рекомендуют Кокорина. Главное к утру

Двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар с победы дебютировал в UFC, а главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рекомендует «Фиорентине» приобрести Александра Кокорина – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Умар Нурмагомедов дебютировал в UFC с победы.
2. Источник: Манчини посоветовал «Фиорентине» приобрести Кокорина.
3. «Ювентус» стал обладателем Суперкубка Италии, обыграв «Наполи».
4. «Манчестер Юнайтед» победил «Фулхэм» и спустя сутки вернулся на первое место в АПЛ.
5. Литва подала заявку на проведение ЧМ-2021 по хоккею вместе с Латвией.
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