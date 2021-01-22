Кокорин переходит в «Фиорентину», а Овечкин пропустит минимум 4 матча НХЛ. Главное к утру

«Спартак» объявил о договорённости с «Фиорентиной» о переходе Кокорина, а Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов на карантине и пропустят минимум 4 матча в НХЛ – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» объявил о договорённости с «Фиорентиной» о переходе Кокорина.

2. Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов на карантине и пропустят минимум 4 матча в НХЛ.

3. «Ливерпуль» прервал 68-матчевую серию без поражений дома в АПЛ.

4. Вратарь «Эйбара», забивший в ворота «Атлетико», отметился сразу несколькими достижениями.

5. Россия сыграет с Аргентиной и Японией на ATP Cup.

6. «Зенит» обыграл «Анадолу Эфес» и поднялся в топ-3 турнирной таблицы Евролиги.

7. «Уфа» объявила о переходе Олега Иванова.

8. 18-летний Никита Гуслистов оформил хет-трик за 11 минут в матче с «Автомобилистом».

9. Вратарь «Ньюпорта», забивший ударом от своих ворот, попал в Книгу рекордов Гиннесса.

10. «Химки» проиграли «Панатинаикосу» в Евролиге.

11. Макгрегор и Порье провели дуэль взглядов. Видео.

12. ЦСКА интересуется полузащитником «Ольборга».