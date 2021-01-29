«Ливерпуль» разобрался с «Тоттенхэмом», Гурьянов и Панарин зажгли в НХЛ. Главное к утру

Итоги противостояния Моуринью и Клоппа в 20-м туре АПЛ, итоги игрового дня для россиян в НХЛ и возможный уход звезды единоборств из UFC – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 20-го тура АПЛ.
2. Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало», 3 очка Гурьянова принесли «Далласу» победу над «Детройтом», а Капризов забросил в ворота «Лос-Анджелеса».
3. Гэтжи оскорбил Макгрегора и пригрозил уходом из UFC.
4. Комиссия IBU признала Бессеберга виновным в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.
5. Александр Кокорин определился с игровым номером в «Фиорентине».
6. Тренер «Аякса» ответил на вопрос о будущем Промеса на фоне слухов о переходе в «Спартак».
7. Украинец Коваленко в выходные пройдёт медобследование в «Аталанте».
8. Сергей Шубенков — о новости про допинг: наглая клевета, выдуманная безымянным источником!
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