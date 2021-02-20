Россия вышла на баскетбольный Евро, «Фиорентина» победила без Кокорина. Главное к утру

Сборная России по баскетболу дома обыграла команду Северной Македонии и обеспечила себе выход на чемпионат Европы, а «Фиорентина» без Александра Кокорина разгромила «Специю» в Серии А – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная России по баскетболу вышла на чемпионат Европы.
2. «Фиорентина» без Кокорина разгромила «Специю».
3. «Зенит» вырвал победу в матче с «Црвеной Звездой» в Белграде.
4. Хабиб рассказал о разговоре с Гэтжи во время боя.
5. Матч Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» — «Бавария» находится под угрозой срыва.
6. «Лион» вышел на 1-е место в Лиге 1 благодаря победе над «Брестом».
7. Российские бадминтонисты стали бронзовыми призёрами командного ЧЕ.
8. Хабиб совместно с Голливудом работает над фильмом о своей карьере и хочет взять «Оскар».
9. Олейник и Даукаус провели дуэль взглядов накануне турнира UFC Vegas 19.
10. Эмбиид установил рекорд результативности и покорил достижение великого Уилта Чемберлена.
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