Россия вышла на баскетбольный Евро, «Фиорентина» победила без Кокорина. Главное к утру

Сборная России по баскетболу дома обыграла команду Северной Македонии и обеспечила себе выход на чемпионат Европы, а «Фиорентина» без Александра Кокорина разгромила «Специю» в Серии А – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России по баскетболу вышла на чемпионат Европы.

2. «Фиорентина» без Кокорина разгромила «Специю».

3. «Зенит» вырвал победу в матче с «Црвеной Звездой» в Белграде.

4. Хабиб рассказал о разговоре с Гэтжи во время боя.

5. Матч Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» — «Бавария» находится под угрозой срыва.

6. «Лион» вышел на 1-е место в Лиге 1 благодаря победе над «Брестом».

7. Российские бадминтонисты стали бронзовыми призёрами командного ЧЕ.

8. Хабиб совместно с Голливудом работает над фильмом о своей карьере и хочет взять «Оскар».

9. Олейник и Даукаус провели дуэль взглядов накануне турнира UFC Vegas 19.

10. Эмбиид установил рекорд результативности и покорил достижение великого Уилта Чемберлена.