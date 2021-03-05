Крупнейшее поражение ЦСКА в Евролиге и победа «Челси» над «Ливерпулем». Главное к утру

«Челси» обыграл «Ливерпуль», нанеся мерсисайдцам пятое домашнее поражение подряд, а баскетбольный ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в истории в матче с «Анадолу Эфес» – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Челси» обыграл «Ливерпуль», нанеся мерсисайдцам пятое домашнее поражение подряд.
2. ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в истории в матче с «Анадолу Эфес».
3. Казанский «Зенит» вышел в полуфинал Лиги чемпионов по волейболу.
4. Определился состав сборной России на мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место.
5. «Атлетик» стал вторым финалистом Кубка Испании и встретится с «Барселоной».
6. «Каролина» обыграла «Детройт» благодаря голу и передаче Андрея Свечникова.
7. Алана Мамаева: с моего телефона раздали десятки фальшивых интервью от моего имени.
8. Шайба Ковальчука принесла «Авангарду» победу во втором матче серии с «Автомобилистом».
9. «Зенит» на домашней арене проиграл «Реалу» в Евролиге.
10. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вошёл в тройку самых дорогих игроков не из топ-5 лиг.
11. «Северсталь» в гостях уверенно обыграла московское «Динамо» и сравняла счёт в серии.
12. «Интер» переиграл «Парму» в матче Серии А благодаря дублю Алексиса Санчеса.
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