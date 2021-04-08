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Победы «ПСЖ» и «Челси» в 1/4 финала ЛЧ и очередная феерия Капризова в НХЛ. Главное к утру

Результаты матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, Капризов продолжает разрывать НХЛ, а Абрамович и Рыболовлев попали в очередной авторитетный рейтинг, — главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Бавария» проиграла «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, Мбаппе оформил дубль.

2. «Челси» обыграл «Порту» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

3. Дубль Капризова и хет-трик Фиалы принесли «Миннесоте» разгромную победу над «Колорадо».

4. Абрамович и Рыболовлев вошли в топ-20 самых богатых владельцев спортивных клубов.

5. Плей-офф КХЛ: «Ак Барс» одержал первую победу в серии с «Авангардом» в финале Восточной конференции.

6. Исламу Махачеву дали главный бой на турнире UFC.

7. «Локомотив» и «Ахмат» вышли в полуфинал Кубка России.

8. «Русский Балотелли». Итальянский сайт выпустил статью с критикой Александра Кокорина.

9. Александр Ермакович и Руслан Зубик покинули тренерский штаб ЦСКА.

10. Врач-нарколог объяснил, как следы наркотических средств могли попасть в организм защитника «Авангарда» Емелина.