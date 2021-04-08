Победы «ПСЖ» и «Челси» в 1/4 финала ЛЧ и очередная феерия Капризова в НХЛ. Главное к утру

Результаты матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, Капризов продолжает разрывать НХЛ, а Абрамович и Рыболовлев попали в очередной авторитетный рейтинг, — главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Бавария» проиграла «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, Мбаппе оформил дубль.
2. «Челси» обыграл «Порту» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
3. Дубль Капризова и хет-трик Фиалы принесли «Миннесоте» разгромную победу над «Колорадо».
4. Абрамович и Рыболовлев вошли в топ-20 самых богатых владельцев спортивных клубов.
5. Плей-офф КХЛ: «Ак Барс» одержал первую победу в серии с «Авангардом» в финале Восточной конференции.
6. Исламу Махачеву дали главный бой на турнире UFC.
7. «Локомотив» и «Ахмат» вышли в полуфинал Кубка России.
8. «Русский Балотелли». Итальянский сайт выпустил статью с критикой Александра Кокорина.
9. Александр Ермакович и Руслан Зубик покинули тренерский штаб ЦСКА.
10. Врач-нарколог объяснил, как следы наркотических средств могли попасть в организм защитника «Авангарда» Емелина.
- 8 апреля 2021
-
09:48
-
09:47
-
09:33
-
09:31
-
08:50
-
08:30
-
06:18
-
04:15
-
03:55
-
03:38
-
03:13
-
02:56
-
02:11
-
01:52
-
01:26
-
00:59
-
00:44
-
00:38
-
00:30
-
00:29
-
00:07
-
00:01
- 7 апреля 2021
-
23:53
-
23:50
-
23:32
-
23:29
-
23:21
-
23:04
-
22:59
-
22:40
-
22:38
-
22:37
-
22:34
-
22:30
-
22:04