Победа «Локо» в дерби, первый титул Кудерметовой и возвращение Мозгова. Главное к утру

В РПЛ «Локомотив» победил «Спартак» в московском дерби, а российская теннисистка Вероника Кудерметова завоевала первый титул в карьере, победив на турнире в Чарльстоне – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1.«Локомотив» обыграл «Спартак» в московском дерби.

2. Вероника Кудерметова завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Чарльстоне.

3. Тимофей Мозгов вернется на паркет 12 апреля в матче с «Енисеем».

4. «Монако» обыграл «Дижон». Головин отдал результативный пас.

5. Сборная России проиграла Шотландии в полуфинале чемпионата мира по кёрлингу.

6. «Вашингтон» разгромил «Бостон» — 8:1. Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по очку.

7. «Аталанта» вырвала победу у «Фиорентины», Миранчук вышел на 86-й минуте.

8. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Тоттенхэма».

9. Немка Лаура Дальмайер дебютировала в соревнованиях по ски-альпинизму.

10. Криштиану Роналду бросил футболку на газон после матча «Ювентус» — «Дженоа».

11. «Торонто» объявил о переходе Фолиньо и Нейсена.

12. Руслан Малиновский повторил достижение Луиша Фигу в чемпионате Италии.