Победа «Локо» в дерби, первый титул Кудерметовой и возвращение Мозгова. Главное к утру

В РПЛ «Локомотив» победил «Спартак» в московском дерби, а российская теннисистка Вероника Кудерметова завоевала первый титул в карьере, победив на турнире в Чарльстоне – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1.«Локомотив» обыграл «Спартак» в московском дерби.
2. Вероника Кудерметова завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Чарльстоне.
3. Тимофей Мозгов вернется на паркет 12 апреля в матче с «Енисеем».
4. «Монако» обыграл «Дижон». Головин отдал результативный пас.
5. Сборная России проиграла Шотландии в полуфинале чемпионата мира по кёрлингу.
6. «Вашингтон» разгромил «Бостон» — 8:1. Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по очку.
7. «Аталанта» вырвала победу у «Фиорентины», Миранчук вышел на 86-й минуте.
8. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Тоттенхэма».
9. Немка Лаура Дальмайер дебютировала в соревнованиях по ски-альпинизму.
10. Криштиану Роналду бросил футболку на газон после матча «Ювентус» — «Дженоа».
11. «Торонто» объявил о переходе Фолиньо и Нейсена.
12. Руслан Малиновский повторил достижение Луиша Фигу в чемпионате Италии.
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