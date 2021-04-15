«Сити» и «Реал» вышли в полуфинал ЛЧ, УНИКС пробился в финал Еврокубка. Главное к утру

«Манчестер Сити» и «Реал» прошли «Боруссию» и «Ливерпуль» соответственно и вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а казанский УНИКС в полуфинально серии обыграл «Виртус» и пробился в финал баскетбольного Еврокубка – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв дортмундскую «Боруссию».

2. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Реалом» и вылетел из Лиги чемпионов.

3. Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов.

4. УНИКС обыграл «Виртус» и завоевал право представлять Россию в следующем сезоне Евролиги.

5. «Анахайм» обыграл «Даллас», Волков отметился шайбой и передачей.

6. Глава команды Ермила Вокуева высказался о конфликте лыжника с Александром Большуновым.

7. Шалимов и Ловчев устроили жаркие дебаты в телеэфире.

8. Радулов пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы.

9. ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в последнем матче в УСК на евроарене.

10. Ивелин Попов вернулся к тренировкам с «Сочи». Хавбек не играл с августа.

11. «Миннесота» обыграла «Аризону», Капризов сделал голевую передачу.

12. Алексей Швед стал самым результативным в Евролиге и оформил уникальный исторический рекорд.