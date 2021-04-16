Определились все полуфиналисты ЛЕ, «Авангард» вышел в финал КХЛ. Главное к утру

Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы, «Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» и вышел в финал Кубка Гагарина, а российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с Рафаэлем Надалем в Монте-Карло – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «МЮ» вышел в полуфинал Лиги Европы, оставив за бортом турнира «Гранаду».

2. «Арсенал» разгромил пражскую «Славию» и вышел в полуфинал Лиги Европы.

3. «Авангард» обыграл «Ак Барс» в овертайме и вышел в финал Кубка Гагарина.

4. Определились все полуфинальные пары еврокубков сезона-2020/2021.

5. Рублёв вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Надалем.

6. Олимпиада в Токио может пройти без зрителей или вовсе быть отменена.

7. 3 очка Панарина и шат-аут Шестёркина помогли «Рейнджерс» крупно обыграть «Нью-Джерси».

8. В «Фенербахче» массовая вспышка коронавируса перед началом серии с ЦСКА.

9. Ислам Мамедов подписал контракт с Bellator. Он может провести дебютный бой в июле.

10. «Ливерпуль» может попытаться вернуть Суареса в случае ухода Салаха.

11. «Тампа» в овертайме обыграла «Флориду» с Гусевым. У Василевского – 1 очко и 36 сейвов.

12. Магомед Адиев возглавит карагандинский «Шахтёр».