Спасение «Зенита» в игре с «Краснодаром», мощные показатели россиян в НХЛ. Главное к утру

В матче РПЛ «Зенит» на выезде добился ничейного результата с «Краснодаром», уступая со счётом 0:2, а российские хоккеисты Овечкин, Бучневич, Панарин и Капризов отметились рекордами в НХЛ – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» спасся от проигрыша «Краснодару», отыгравшись со счёта 0:2.

2. «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Бучневич оформил хет-трик в день рождения.

3. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Овечкин оформил дубль и почти догнал Дионна.

4. Панарин набрал 50 очков в 33 матчах сезона. Это лучший результат в «Рейнджерс» в XXI веке.

5. Кирилл Капризов повторил рекорд новичков «Миннесоты» по очкам в дебютном сезоне НХЛ.

6. «Барселона» выиграла Кубок Испании, разгромив в финале «Атлетик». Месси оформил дубль.

7. Стефен Карри установил три феноменальных исторических рекорда НБА.

8. Орловский победил Шермана единогласным решением судей на UFC Vegas 24.

9. Чорлука посоветовал КДК расслабиться и выпить пива.

10. Уиттакер победил Гастелума в главном событии UFC Vegas 24.

11. Флик объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией».

12. Блогер Джейк Пол нокаутировал экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена.