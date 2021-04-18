Спасение «Зенита» в игре с «Краснодаром», мощные показатели россиян в НХЛ. Главное к утру

В матче РПЛ «Зенит» на выезде добился ничейного результата с «Краснодаром», уступая со счётом 0:2, а российские хоккеисты Овечкин, Бучневич, Панарин и Капризов отметились рекордами в НХЛ – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Зенит» спасся от проигрыша «Краснодару», отыгравшись со счёта 0:2.
2. «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Бучневич оформил хет-трик в день рождения.
3. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Овечкин оформил дубль и почти догнал Дионна.
4. Панарин набрал 50 очков в 33 матчах сезона. Это лучший результат в «Рейнджерс» в XXI веке.
5. Кирилл Капризов повторил рекорд новичков «Миннесоты» по очкам в дебютном сезоне НХЛ.
6. «Барселона» выиграла Кубок Испании, разгромив в финале «Атлетик». Месси оформил дубль.
7. Стефен Карри установил три феноменальных исторических рекорда НБА.
8. Орловский победил Шермана единогласным решением судей на UFC Vegas 24.
9. Чорлука посоветовал КДК расслабиться и выпить пива.
10. Уиттакер победил Гастелума в главном событии UFC Vegas 24.
11. Флик объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией».
12. Блогер Джейк Пол нокаутировал экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена.
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