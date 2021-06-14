Украина уступила Нидерландам на Евро, Джокович выиграл «Ролан Гаррос». Главное у к утру

Сборная Украины в напряженном матче уступила Нидерландам, Англия победила Хорватию на Евро-2020, а теннисист Новак Джокович во второй раз в карьере выиграл турнир «Ролан Гаррос» – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Нидерланды вырвали победу в концовке драматичного матча со сборной Украины.

2. Англия обыграла Хорватию в матче группового этапа Евро-2020.

3. Австрия обыграла Северную Македонию в матче 1-го тура Евро.

4. Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса и во второй раз стал чемпионом «Ролан Гаррос».

5. Александр Поветкин объявил о завершении карьеры.

6. «Айлендерс» на выезде одолели «Тампу» в первом матче полуфинала плей-офф Кубка Стэнли.

7. «Милуоки» обыграл «Бруклин» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА.

8. Кучеров вышел на чистое пятое место по результативности среди россиян в плей-офф НХЛ.

9. Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория прилетел в Москву.

10. Российские волейболистки разгромили Канаду в Лиге наций.