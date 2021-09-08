Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Победа сборной России над Мальтой и выход Медведева в полуфинал US Open. Главное к утру

Победа сборной России над Мальтой и выход Медведева в полуфинал US Open. Главное к утру
Комментарии

Вторая победа сборной России под руководством Валерия Карпина, выход российского теннисиста в полуфинал престижного турнира и итоги последнего дня трансферного окна в Российской Премьер-Лиге. Главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. Голы Смолова и Бакаева принесли сборной России победу над Мальтой.
  2. Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США – 2021, его соперником станет 21-летний канадец.
  3. Трансферное окно в России закрылось. Последние переходы сентября.
  4. Мужская сборная России по волейболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы.
  5. Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словению и выйти на первое место в группе с Россией.
  6. Малком резко отреагировал на недопуск игроков из красных зон до матчей Лиги чемпионов.
  7. КХЛ: «Салават» на выезде разгромил магнитогорский «Металлург», минское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив».
  8. Сборная Израиля вслед за Ашрам в полном составе снялась с ЧМ по художественной гимнастике.
  9. «Чемпионат» запустил спецпроект, посвящённый десятилетию гибели «Локомотива».
  10. «Мерседес» официально объявил о подписании контракта с Расселлом.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021