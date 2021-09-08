Победа сборной России над Мальтой и выход Медведева в полуфинал US Open. Главное к утру

Вторая победа сборной России под руководством Валерия Карпина, выход российского теннисиста в полуфинал престижного турнира и итоги последнего дня трансферного окна в Российской Премьер-Лиге. Главное к утру в подборке «Чемпионата».