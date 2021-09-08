Победа сборной России над Мальтой и выход Медведева в полуфинал US Open. Главное к утру
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Вторая победа сборной России под руководством Валерия Карпина, выход российского теннисиста в полуфинал престижного турнира и итоги последнего дня трансферного окна в Российской Премьер-Лиге. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
- Голы Смолова и Бакаева принесли сборной России победу над Мальтой.
- Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США – 2021, его соперником станет 21-летний канадец.
- Трансферное окно в России закрылось. Последние переходы сентября.
- Мужская сборная России по волейболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы.
- Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словению и выйти на первое место в группе с Россией.
- Малком резко отреагировал на недопуск игроков из красных зон до матчей Лиги чемпионов.
- КХЛ: «Салават» на выезде разгромил магнитогорский «Металлург», минское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив».
- Сборная Израиля вслед за Ашрам в полном составе снялась с ЧМ по художественной гимнастике.
- «Чемпионат» запустил спецпроект, посвящённый десятилетию гибели «Локомотива».
- «Мерседес» официально объявил о подписании контракта с Расселлом.
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