Глушаков покинул сборную, результативные действия Панарина и Овечкина. Главное к утру

Денис Глушаков покинул расположение сборной России из-за повреждения, хоккеисты Артемий Панарин, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились шайбами и передачами в предсезонке, а сборная Испании обыграла Италию в полуфинале Кубка наций. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Глушаков покинул расположение сборной России. Глебов вызван в сборную России вместо Глушакова.
2. Гол Панарина и 32 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» крупно победить «Нью-Джерси».
3. Гол Кузнецова и два результативных паса Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон».
4. Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций.
5. Никита Гусев вылетает в Россию и в скором времени подпишет контракт со СКА.
6. Максим Калиниченко рассказал, как участвовал в договорных матчах.
7. Московское «Динамо» всухую проиграло в матче с ЦСКА, потерпев второе поражение подряд.
8. Самсонова в двух сетах обыграла украинку Козлову в 1-м круге турнира в Индиан-Уэллсе.
9. Роналду получает больше, чем игроки трёх клубов АПЛ.
10. Хабиб Нурмагомедов поддержал Александра Зинченко после критики из-за совместной фотографии.
11. Фрейре отказался от титула Bellator в лёгком весе и объяснил своё решение.
12. «Анахайм» выставил российского нападающего Александра Волкова на драфт отказов.
13. «Нижний Новгород» крупно проиграл «Уникахе» в Лиге чемпионов.
14. Надежда Соколова завоевала бронзу чемпионата мира по спортивной борьбе.
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