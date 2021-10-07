Глушаков покинул сборную, результативные действия Панарина и Овечкина. Главное к утру

Денис Глушаков покинул расположение сборной России из-за повреждения, хоккеисты Артемий Панарин, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились шайбами и передачами в предсезонке, а сборная Испании обыграла Италию в полуфинале Кубка наций. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Глушаков покинул расположение сборной России. Глебов вызван в сборную России вместо Глушакова.

2. Гол Панарина и 32 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» крупно победить «Нью-Джерси».

3. Гол Кузнецова и два результативных паса Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон».

4. Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций.

5. Никита Гусев вылетает в Россию и в скором времени подпишет контракт со СКА.

6. Максим Калиниченко рассказал, как участвовал в договорных матчах.

7. Московское «Динамо» всухую проиграло в матче с ЦСКА, потерпев второе поражение подряд.

8. Самсонова в двух сетах обыграла украинку Козлову в 1-м круге турнира в Индиан-Уэллсе.

9. Роналду получает больше, чем игроки трёх клубов АПЛ.

10. Хабиб Нурмагомедов поддержал Александра Зинченко после критики из-за совместной фотографии.

11. Фрейре отказался от титула Bellator в лёгком весе и объяснил своё решение.

12. «Анахайм» выставил российского нападающего Александра Волкова на драфт отказов.

13. «Нижний Новгород» крупно проиграл «Уникахе» в Лиге чемпионов.

14. Надежда Соколова завоевала бронзу чемпионата мира по спортивной борьбе.