Рублёв и Карацев — в финале Индиан-Уэллса, «ПСЖ» победил без Месси. Главное к утру

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Аслан Карацев вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде, хоккеист Кирилл Капризов отметился голевой передачей за «Миннесоту», матч Лиги Европы «Спартак» – «Лестер» начнётся с минуты молчания, а «ПСЖ» без Месси одержал победу в чемпионате Франции. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Рублёв и Карацев вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.
2. «Миннесота» вырвала победу у «Анахайма» на последних секундах, Капризов набрал 1 очко.
3. «ПСЖ» без Месси обыграл «Анже» и одержал 9-ю победу в 10 матчах Лиги 1.
4. Матч «Спартака» и «Лестера» начнётся с минуты молчания.
5. Азаренко победила Остапенко и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе.
6. В «Зените» прокомментировали выигрыш премии Football Content Awards.
7. Первая шайба Подколзина в НХЛ помогла «Ванкуверу» обыграть «Филадельфию» на выезде.
8. ЦСКА победил «Црвену Звезду» в матче Евролиги.
9. «Йокерит» обыграл СКА в битве лидеров Западной конференции КХЛ и сохранил первое место.
10. Исмаилова и Минеева оштрафуют на 500 тыс, если их секунданты запрыгнут в клетку.
11. Агуэро назвал Роналду более продвинутым нападающим, чем Месси.
12. Чудинов победил Миттага техническим нокаутом в главном бою турнира в Казани.
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