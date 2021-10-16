Рублёв и Карацев — в финале Индиан-Уэллса, «ПСЖ» победил без Месси. Главное к утру

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Аслан Карацев вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде, хоккеист Кирилл Капризов отметился голевой передачей за «Миннесоту», матч Лиги Европы «Спартак» – «Лестер» начнётся с минуты молчания, а «ПСЖ» без Месси одержал победу в чемпионате Франции. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Рублёв и Карацев вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.

2. «Миннесота» вырвала победу у «Анахайма» на последних секундах, Капризов набрал 1 очко.

3. «ПСЖ» без Месси обыграл «Анже» и одержал 9-ю победу в 10 матчах Лиги 1.

4. Матч «Спартака» и «Лестера» начнётся с минуты молчания.

5. Азаренко победила Остапенко и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе.

6. В «Зените» прокомментировали выигрыш премии Football Content Awards.

7. Первая шайба Подколзина в НХЛ помогла «Ванкуверу» обыграть «Филадельфию» на выезде.

8. ЦСКА победил «Црвену Звезду» в матче Евролиги.

9. «Йокерит» обыграл СКА в битве лидеров Западной конференции КХЛ и сохранил первое место.

10. Исмаилова и Минеева оштрафуют на 500 тыс, если их секунданты запрыгнут в клетку.

11. Агуэро назвал Роналду более продвинутым нападающим, чем Месси.

12. Чудинов победил Миттага техническим нокаутом в главном бою турнира в Казани.