«Зенит» пробился в евровесну, «Бавария» обыграла киевское «Динамо». Главное к утру

«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Мальмё» и вышел в Лигу Европы, «Бавария» в гостях победила киевское «Динамо», а «Челси» разгромил «Ювентус». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» в меньшинстве вырвал ничью у «Мальмё» и пробился в евровесну.

2. «Бавария» обыграла киевское «Динамо».

3. «Челси» разгромил «Ювентус» со счётом 4:0, оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

4. СКА разгромил «Нефтехимик», забросив восемь шайб и прервав серию из шести поражений.

5. У Даниила Медведева украли часы стоимостью в € 200 тыс. на Итоговом чемпионате ATP.

6. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» благодаря голам Санчо и Роналду.

7. Ловрен: согласен с игроками «Мальмё», это неправильный пенальти.

8. Семак ответил на вопрос Быстрова, где красивый футбол «Зенита» в матче с «Мальмё».

9. Каспарайтис: Зубов – это русская Олд Скул. Уверен, Серёга справится с молодёжкой.

10. «Это катастрофа». Чельстрём — о судействе в матче «Мальмё» — «Зенит».