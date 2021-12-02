Финал Гран-при могут отменить, Панарин принёс победу «Рейнджерс». Главное к утру

Источник сообщил, что финал Гран-при по фигурному катанию решили сообщить, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил и отдал результативную передачу в матче НХЛ с «Филадельфией Флайерз», «Зенит» готов продать иранского форварда Сердара Азмуна в «Лион», но взять его в аренду до конца года. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Источник: финал Гран-при по фигурному катанию решили отменить.

2. Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию».

3. «Зенит» готов продать Азмуна в «Лион» зимой и взять его в аренду.

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