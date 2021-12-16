Витория попрощался с болельщиками, Овечкин — главный бомбардир НХЛ. Главное к утру

Руй Витория покинул московский «Спартак» и попрощался с фанатами, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ, а российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин впервые сыграл в основном составе за клуб. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Руй Витория попрощался с болельщиками «Спартака».
2. Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин вышел в единоличные лидеры.
3. «Фиорентина» с Кокориным обыграла «Беневенто» и вышла в 1/8 финала Кубка Италии.
4. Гол Овечкина не помог «Вашингтону» победить в матче с «Чикаго».
5. «Зенит» на выезде обыграл АСВЕЛ, прервав серию из трёх поражений в Евролиге.
6. Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству голов в большинстве.
7. Лыжники сборной США: мы новоиспечённые суперфанаты Большунова.
8. Главный тренер «Рейнджерс» объяснил, почему Панарин досрочно завершил матч с «Аризоной».
9. В Америке посчитали, сколько голов в большинстве забил Овечкин из левого круга вбрасывания.
10. «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби и обошёл «молотобойцев» в таблице.
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