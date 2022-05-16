Все пары второго раунда плей-офф НХЛ, «Спартак» против расширения РПЛ. Главное к утру

Стали известны все пары второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в московском «Спартаке» выступили против расширения РПЛ, Вячеслав Фетисов отметил вклад Владимира Путина в развитие хоккея в России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ.

2. В «Спартаке» выступили на тему возможного расширения РПЛ до 18 команд.

3. Фетисов отметил огромное влияние Путина на инфраструктуру хоккея в России.

4. Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» и выйти в полуфинал Востока.

5. Тен Хаг будет руководить «Манчестер Юнайтед» в последнем матче сезона с «Кристал Пэлас».

6. «Калгари» в овертайме обыграл «Даллас» и вышел в полуфинал Запада.

7. Лунин стал самым молодым голкипером «Реала», отбившим пенальти в Ла Лиге.

8. Мбаппе — о своём будущем: выбор почти сделан.

9. Стала известна 2-я команда, которая покинет Серию А.

10. Сидни Кросби стал пятым игроком в истории НХЛ по очкам в Кубке Стэнли.