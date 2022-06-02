Украина вышла в финал стыков, Аргентина выиграла Финалиссиму. Главное к утру

Сборная Украины победила шотландскую команду и вышла в финал отбора на чемпионат мира, Аргентина выиграла Финалиссиму, разгромив Италию, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин помог своей команде одержать победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Украина обыграла Шотландию и вышла в финал отбора на чемпионат мира.

2. Аргентина разгромила Италию и стала победителем Финалиссимы.

3. Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Тампу» в первом матче серии.

4. Журналистка Ксения Собчак заявила, что у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого онкология.

5. Лионель Месси выиграл второй трофей в составе сборной Аргентины.

6. El Periodico: Жерар Пике и Шакира расстались из-за измен футболиста «Барселоны».

7. «Спартак» — лидер РПЛ по выплатам агентам в 2021 году. Красно-белые отдали 608 млн рублей.

8. Купер – о Василевском: могли поставить обоих вратарей, всё равно бы пропускали.

9. Андрей Рублёв прокомментировал поражение от Марина Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

10. Первый матч серии «Рейнджерс» — «Тампа» закончился массовой стычкой с участием 10 игроков.