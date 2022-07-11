Хет-трик Миранчука, последний матч Ротенберга за «Локомотив». Главное к утру

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук оформил хет-трик в товарищеском матче, защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг провёл последний матч за клуб, российский голкипер Александр Георгиев подписал трёхлетний контракт с «Колорадо Эвеланш». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Алексей Миранчук сделал хет-трик в товарищеском матче, в котором «Аталанта» победила 15:0.

2. Игрок «Локомотива» Ротенберг провёл последний матч за клуб. Он сыграл впервые с 2018 года.

3. Александр Георгиев подписал трёхлетний контракт с «Колорадо».

4. «Динамо» вырвало ничью у «Локомотива» в товарищеском матче, проигрывая 0:3 до 69-й минуты.

5. Знаменитый бразильский болельщик Савойя попросил гражданство у Путина.

6. «Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче благодаря голу Кордобы.

7. «ПСЖ» выставил на трансфер восемь игроков, среди них Неймар.

8. Рафинья согласовал контракт с «Барселоной».

9. Журналист — «Питтсбургу»: если верите, что претендуете на кубок, нужно подписать Малкина.

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