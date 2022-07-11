Хет-трик Миранчука, последний матч Ротенберга за «Локомотив». Главное к утру

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук оформил хет-трик в товарищеском матче, защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг провёл последний матч за клуб, российский голкипер Александр Георгиев подписал трёхлетний контракт с «Колорадо Эвеланш». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Алексей Миранчук сделал хет-трик в товарищеском матче, в котором «Аталанта» победила 15:0.
2. Игрок «Локомотива» Ротенберг провёл последний матч за клуб. Он сыграл впервые с 2018 года.
3. Александр Георгиев подписал трёхлетний контракт с «Колорадо».
4. «Динамо» вырвало ничью у «Локомотива» в товарищеском матче, проигрывая 0:3 до 69-й минуты.
5. Знаменитый бразильский болельщик Савойя попросил гражданство у Путина.
6. «Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче благодаря голу Кордобы.
7. «ПСЖ» выставил на трансфер восемь игроков, среди них Неймар.
8. Рафинья согласовал контракт с «Барселоной».
9. Журналист — «Питтсбургу»: если верите, что претендуете на кубок, нужно подписать Малкина.
10. Испания и Португалия назвали стадионы для чемпионата мира — 2030.
- 11 июля 2022
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