«Зенит» — лидер РПЛ, Чорич обыграл Циципаса в финале «Мастерса». Главное к утру

Санкт-петербургский «Зенит» вышел на чистое первое место в таблице РПЛ, Чорич стал победителем турнира в Цинциннати, ЦСКА у себя на поле обыграл «Ахмат» в матче с шестью голами. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» вышел на чистое первое место.
2. Чорич уверенно обыграл Циципаса и стал победителем турнира в Цинциннати.
3. ЦСКА обыграл «Ахмат» в ярком матче 6-го тура РПЛ.
4. «ПСЖ» разгромил «Лилль» со счётом 7:1 в матче 3-го тура Лиги 1.
5. Могучих выиграла чемпионат Европы. Ласицкене прыгала выше на чемпионате России.
6. «Зенит» обыграл «Торпедо» благодаря голам Сергеева и Малкома после 83-й минуты.
7. «Лидс» сенсационно разгромил «Челси» в матче 3-го тура АПЛ.
8. Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Реал Сосьедад».
9. Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Монцу».
10. «Краснодар» одержал уверенную победу в большинстве над «Оренбургом» в 6-м туре РПЛ.
11. Гендиректор «Ахмата» — о матче с ЦСКА: в нашем судействе никто разобраться не может.
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