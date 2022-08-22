«Зенит» — лидер РПЛ, Чорич обыграл Циципаса в финале «Мастерса». Главное к утру

Санкт-петербургский «Зенит» вышел на чистое первое место в таблице РПЛ, Чорич стал победителем турнира в Цинциннати, ЦСКА у себя на поле обыграл «Ахмат» в матче с шестью голами. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» вышел на чистое первое место.

2. Чорич уверенно обыграл Циципаса и стал победителем турнира в Цинциннати.

3. ЦСКА обыграл «Ахмат» в ярком матче 6-го тура РПЛ.

4. «ПСЖ» разгромил «Лилль» со счётом 7:1 в матче 3-го тура Лиги 1.

5. Могучих выиграла чемпионат Европы. Ласицкене прыгала выше на чемпионате России.

6. «Зенит» обыграл «Торпедо» благодаря голам Сергеева и Малкома после 83-й минуты.

7. «Лидс» сенсационно разгромил «Челси» в матче 3-го тура АПЛ.

8. Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Реал Сосьедад».

9. Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Монцу».

10. «Краснодар» одержал уверенную победу в большинстве над «Оренбургом» в 6-м туре РПЛ.

11. Гендиректор «Ахмата» — о матче с ЦСКА: в нашем судействе никто разобраться не может.



