Месси побил рекорд Роналду, победа «Реала» над «Атлетико». Главное к утру

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси побил рекорд форварда «МЮ» Криштиану Роналду по количеству голов без учёта мячей с пенальти, «Реал» одолел «Атлетико» в мадридском дерби, выиграв в шестом туре подряд, «Спартак» на своём поле минимально обыграл «Локомотив». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Месси побил рекорд Роналду по количеству голов без пенальти, сыграв на 150 матчей меньше.

2. «Реал» обыграл «Атлетико»: Куртуа грубо ошибся, а Эрмосо забил и удалился за две минуты.

3. Гол Соболева принёс «Спартаку» победу над «Локомотивом».

4. «Он работал одной рукой». Ломаченко заподозрил у Головкина проблемы со здоровьем.

5. «Воскресное пиво с моей булочкой». Касаткина поделилась новыми фото с Забияко.

6. «ПСЖ» минимально обыграл «Лион» и возглавил турнирную таблицу Лиги 1.

7. «Наполи» нанёс «Милану» первое поражение в сезоне и возглавил таблицу Серии А.

8. «Зенит» — первый, «Спартак» — в пятёрке. Турнирная таблица РПЛ после 10-го тура.

9. СКА одержал восьмую подряд победу на старте сезона КХЛ, по буллитам обыграв «Северсталь».

10. Испания обыграла Францию в финале Евробаскета-2022.

11. Цымбал: позиция Савина – адекватная. Не боюсь хейта из-за работы у российского блогера.