Месси побил рекорд Роналду, победа «Реала» над «Атлетико». Главное к утру

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси побил рекорд форварда «МЮ» Криштиану Роналду по количеству голов без учёта мячей с пенальти, «Реал» одолел «Атлетико» в мадридском дерби, выиграв в шестом туре подряд, «Спартак» на своём поле минимально обыграл «Локомотив». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Месси побил рекорд Роналду по количеству голов без пенальти, сыграв на 150 матчей меньше.
2. «Реал» обыграл «Атлетико»: Куртуа грубо ошибся, а Эрмосо забил и удалился за две минуты.
3. Гол Соболева принёс «Спартаку» победу над «Локомотивом».
4. «Он работал одной рукой». Ломаченко заподозрил у Головкина проблемы со здоровьем.
5. «Воскресное пиво с моей булочкой». Касаткина поделилась новыми фото с Забияко.
6. «ПСЖ» минимально обыграл «Лион» и возглавил турнирную таблицу Лиги 1.
7. «Наполи» нанёс «Милану» первое поражение в сезоне и возглавил таблицу Серии А.
8. «Зенит» — первый, «Спартак» — в пятёрке. Турнирная таблица РПЛ после 10-го тура.
9. СКА одержал восьмую подряд победу на старте сезона КХЛ, по буллитам обыграв «Северсталь».
10. Испания обыграла Францию в финале Евробаскета-2022.
11. Цымбал: позиция Савина – адекватная. Не боюсь хейта из-за работы у российского блогера.
- 19 сентября 2022
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