Поражение «Динамо» от «Ахмата», первая потеря очков «Реала». Главное к утру

Московское «Динамо» уступило «Ахмату» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, мадридский «Реал» впервые в сезоне потерял очки, московский «Спартак» одержал волевую победу в матче с «Пари Нижним Новгородом». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Динамо» проиграло «Ахмату» в матче 11-го тура РПЛ.

2. «Реал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Осасуной» в Ла Лиге.

3. Голы Николсона и Промеса принесли «Спартаку» волевую победу над «Пари НН».

4. Перес получил пятисекундный штраф и сохранил первое место на Гран-при Сингапура.

5. Рой Кин обвинил «Манчестер Юнайтед» в неуважении к Роналду.

6. «Забота о безопасности игроков». В ИИХФ высказались об отстранении сборной России.

7. В ИИХФ объяснили, почему одобрили трансфер латвийского игрока в КХЛ.

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9. «Будь осторожен». Эммерсон дал совет тем, кто будет работать с Юраном.

10. «Ян многому научился». Крамник назвал Непомнящего фаворитом матча за титул чемпиона мира.