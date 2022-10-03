Поражение «Динамо» от «Ахмата», первая потеря очков «Реала». Главное к утру

Московское «Динамо» уступило «Ахмату» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, мадридский «Реал» впервые в сезоне потерял очки, московский «Спартак» одержал волевую победу в матче с «Пари Нижним Новгородом». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Динамо» проиграло «Ахмату» в матче 11-го тура РПЛ.
2. «Реал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Осасуной» в Ла Лиге.
3. Голы Николсона и Промеса принесли «Спартаку» волевую победу над «Пари НН».
4. Перес получил пятисекундный штраф и сохранил первое место на Гран-при Сингапура.
5. Рой Кин обвинил «Манчестер Юнайтед» в неуважении к Роналду.
6. «Забота о безопасности игроков». В ИИХФ высказались об отстранении сборной России.
7. В ИИХФ объяснили, почему одобрили трансфер латвийского игрока в КХЛ.
8. Экс-чемпион мира по шахматам оценил отказ Магнуса Карлсена играть с Непомнящим за титул.
9. «Будь осторожен». Эммерсон дал совет тем, кто будет работать с Юраном.
10. «Ян многому научился». Крамник назвал Непомнящего фаворитом матча за титул чемпиона мира.
- 3 октября 2022
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