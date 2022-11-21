Протест против чемпионата мира, рекордные призовые Джоковича. Главное к утру

В Германии прошёл протест против чемпионата мира 2022 года в Катаре, сербский теннисист Новак Джокович получит рекордные призовые за победу на Итоговом турнире, российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу в своём 1000-м матче за клуб. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. В Германии прошёл тихий протест против чемпионата мира в Катаре.
2. Новак Джокович получит рекордные для тенниса призовые за Итоговый турнир ATP.
3. Гол Евгения Малкина в 1000-м матче за «Питтсбург» помог команде обыграть «Чикаго».
4. Матч открытия ЧМ-2022 завершился уверенной победой Эквадора над Катаром.
5. Канчельскис: вот выиграла бы Россия у Узбекистана со счётом 5:0 и что? На ЧМ бы вышли?
6. Малкин и Овечкин установили уникальное совместное достижение в НХЛ.
7. Сборная Катара — первая в истории хозяйка чемпионата мира, проигравшая в матче открытия.
8. Кросби поделился эмоциями от предстоящего 1000-го матча Малкина в НХЛ.
9. Ван Дейк намерен надеть повязку в поддержку ЛГБТ, несмотря на запрет со стороны ФИФА.
10. «Вспоминается лучший ЧМ в истории — в России!» Губерниев — о мундиале в Катаре.
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