Протест против чемпионата мира, рекордные призовые Джоковича. Главное к утру

В Германии прошёл протест против чемпионата мира 2022 года в Катаре, сербский теннисист Новак Джокович получит рекордные призовые за победу на Итоговом турнире, российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу в своём 1000-м матче за клуб. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. В Германии прошёл тихий протест против чемпионата мира в Катаре.

2. Новак Джокович получит рекордные для тенниса призовые за Итоговый турнир ATP.

3. Гол Евгения Малкина в 1000-м матче за «Питтсбург» помог команде обыграть «Чикаго».

4. Матч открытия ЧМ-2022 завершился уверенной победой Эквадора над Катаром.

5. Канчельскис: вот выиграла бы Россия у Узбекистана со счётом 5:0 и что? На ЧМ бы вышли?

6. Малкин и Овечкин установили уникальное совместное достижение в НХЛ.

7. Сборная Катара — первая в истории хозяйка чемпионата мира, проигравшая в матче открытия.

8. Кросби поделился эмоциями от предстоящего 1000-го матча Малкина в НХЛ.

9. Ван Дейк намерен надеть повязку в поддержку ЛГБТ, несмотря на запрет со стороны ФИФА.

10. «Вспоминается лучший ЧМ в истории — в России!» Губерниев — о мундиале в Катаре.