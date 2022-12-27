Коди Гакпо перешёл в «Ливерпуль», Пеле становится всё хуже. Главное к утру

Новый трансфер «Ливерпуля», состояние легендарного бразильского форварда Пеле ухудшилось, «Динамо» переиграло ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. ПСВ объявил о переходе Коди Гакпо в «Ливерпуль».

2. Родственники Пеле опубликовали видео из больницы.

3. «Динамо» одержало пятую победу подряд, обыграв ЦСКА в хоккейном дерби.

4. Агент Бензема: Карим мог восстановиться уже к 1/8 финала чемпионата мира.

5. «Арсенал» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» и оторвался от «МС» на восемь очков.

6. Сборная Чехии обыграла Канаду на старте МЧМ-2023.

7. Роналду — лучший бомбардир официальных международных матчей за клуб и сборную.

8. «Ливерпуль» на выезде уверенно обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ.

9. Роберт Ренан прилетел в Дубай для медосмотра и подписания контракта с «Зенитом».

10. Прокопец: почему мы считаем, что решение ФИФА изменится из-за смены конфедерации?