Коди Гакпо перешёл в «Ливерпуль», Пеле становится всё хуже. Главное к утру

Новый трансфер «Ливерпуля», состояние легендарного бразильского форварда Пеле ухудшилось, «Динамо» переиграло ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. ПСВ объявил о переходе Коди Гакпо в «Ливерпуль».
2. Родственники Пеле опубликовали видео из больницы.
3. «Динамо» одержало пятую победу подряд, обыграв ЦСКА в хоккейном дерби.
4. Агент Бензема: Карим мог восстановиться уже к 1/8 финала чемпионата мира.
5. «Арсенал» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» и оторвался от «МС» на восемь очков.
6. Сборная Чехии обыграла Канаду на старте МЧМ-2023.
7. Роналду — лучший бомбардир официальных международных матчей за клуб и сборную.
8. «Ливерпуль» на выезде уверенно обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ.
9. Роберт Ренан прилетел в Дубай для медосмотра и подписания контракта с «Зенитом».
10. Прокопец: почему мы считаем, что решение ФИФА изменится из-за смены конфедерации?
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