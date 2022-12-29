Очередной результативный пас Головина, первый гол Оздоева в Турции. Главное к утру

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в очередном матче чемпионата Франции, россиянин Магомед Оздоев забил свой первый гол в чемпионате Турции, ЦСКА вновь обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Головин отметился результативными действиями в четырёх матчах подряд в Лиге 1.

2. Магомед Оздоев забил свой первый гол в чемпионате Турции.

3. ЦСКА второй раз в сезоне обыграл СКА в армейском дерби.

4. «Ливерпуль» объявил о переходе Коди Гакпо.

5. Александр Кокорин рассказал, готов ли он вернуться в Россию.

6. «Ак Барс» проиграл в первом матче после возвращения Билялетдинова, уступив «Металлургу».

7. Месси зажёг в ночном клубе родного города после победы на чемпионате мира.

8. Аршавин: по манере игры Пиняев больше похож на Криштиану Роналду.

9. Источник: исполком РФС по переходу в Азию состоится 30 декабря.

10. «ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Страсбург» благодаря голу Мбаппе с пенальти на 90+6-й минуте.