Очередной результативный пас Головина, первый гол Оздоева в Турции. Главное к утру

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в очередном матче чемпионата Франции, россиянин Магомед Оздоев забил свой первый гол в чемпионате Турции, ЦСКА вновь обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Головин отметился результативными действиями в четырёх матчах подряд в Лиге 1.
2. Магомед Оздоев забил свой первый гол в чемпионате Турции.
3. ЦСКА второй раз в сезоне обыграл СКА в армейском дерби.
4. «Ливерпуль» объявил о переходе Коди Гакпо.
5. Александр Кокорин рассказал, готов ли он вернуться в Россию.
6. «Ак Барс» проиграл в первом матче после возвращения Билялетдинова, уступив «Металлургу».
7. Месси зажёг в ночном клубе родного города после победы на чемпионате мира.
8. Аршавин: по манере игры Пиняев больше похож на Криштиану Роналду.
9. Источник: исполком РФС по переходу в Азию состоится 30 декабря.
10. «ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Страсбург» благодаря голу Мбаппе с пенальти на 90+6-й минуте.
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