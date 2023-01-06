Россияне принесли победу «Вашингтону», Канада выиграла МЧМ-2023. Главное к утру

Российский нападающий Александр Овечкин, форвард Евгений Кузнецов и защитники Дмитрий Орлов и Александр Алексеев отметились результативными действиями в игре за «Вашингтон Кэпиталз», сборная Канады выиграла Молодёжный чемпионат мира, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет увидеть друга в новой команде. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Гол Овечкина и пасы Кузнецова и Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Коламбусом».
2. Сборная Канады обыграла Чехию в овертайме и выиграла золото МЧМ-2023.
3. Криштиану Роналду попросил «Аль-Наср» подписать своего бывшего одноклубника.
4. Овечкин обогнал Селянне в списке лучших бомбардиров НХЛ.
5. «Манчестер Сити» обыграл «Челси» и сократил отставание от «Арсенала» до пяти очков.
6. Лионель Месси назван «чемпионом чемпионов» 2022 года по версии издания L'Équipe.
7. Сборная США в матче с 15 голами обыграла Швецию и завоевала бронзу МЧМ-2023.
8. Овечкин сделает пожертвование хоккейной Ассоциации для людей с ограниченными способностями.
9. Дейли Блинд стал игроком «Баварии».
10. Бывший маркетолог «Ромы» рассказал, чем ЧМ-2018 в России лучше турнира в Катаре в 2022-м.
- 6 января 2023
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