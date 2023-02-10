Покер Роналду в новом клубе, Тарасенко перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс». Главное к утру

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил первый покер за новый клуб, российский нападающий Владимир Тарасенко перешёл из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс», ЦСКА переиграл «Авангард» в овертайме матча Континентальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Покер Роналду принёс «Аль-Насру» победу в матче с «Аль-Вахдой».

2. «Сент-Луис» обменял Владимира Тарасенко в «Нью-Йорк Рейнджерс».

3. «Авангард» сравнял счёт в конце третьего периода, но уступил ЦСКА в овертайме.

4. Дарья Касаткина одержала непростую победу на старте турнира WTA-500 в Абу-Даби.

5. Дубль Хайруллина помог СКА одержать волевую победу над «Автомобилистом» в гостях.

6. Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии в июне. Моуринью — альтернатива.

7. Гол Сергачёва и голевая Кучерова принесли «Тампе» сухую победу над «Колорадо».

8. Криштиану Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах.

9. Месси может пропустить матч «ПСЖ» с «Баварией» в Лиге чемпионов.

10. «Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Амур». Казанцы одержали третью победу подряд.