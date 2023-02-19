«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл», Медведев вышел в финал турнира в Роттердаме. Главное к утру

Голы уругвайца Дарвина Нуньеса и голландца Коди Гакпо принесли «Ливерпулю» победу в матче с «Ньюкаслом», российский теннисист Даниил Медведев обыграл болгарина Григора Димитрова и сыграет в финале турнира в Роттердаме с итальянцем Янником Синнером, Евгений Малкин вышел на чистое 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Голы Нуньеса и Гакпо принесли «Ливерпулю» победу в матче с «Ньюкаслом».
2. Даниил Медведев без проблем обыграл Григора Димитрова и вышел в финал турнира в Роттердаме.
3. Евгений Малкин вышел на чистое 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
4. «Челси» минимально проиграл «Саутгемптону», занимающему последнее место в АПЛ.
5. «Манчестер Сити» упустил победу над «Ноттингем Форест» в матче 24-го тура АПЛ.
6. Мадридский «Реал» обыграл «Осасуну» в матче чемпионата Испании.
7. Московское «Динамо» потерпело четвёртое поражение в пяти матчах, проиграв «Витязю».
8. «Бавария» в меньшинстве проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии».
9. Бриттни Грайнер возвращается в женскую НБА.
10. Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Сент-Луис».
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