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«Бавария» и «Милан» — в 1/4 финала ЛЧ, Бё досрочно выиграл Кубок мира. Главное к утру

«Бавария» и «Милан» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, норвежский биатлонист Йоханнес Бё досрочно стал обладателем Кубка мира, «Торпедо» сравняло счёт в серии с московским «Динамо» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Бавария» второй раз обыграла «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

2. Йоханнес Бё досрочно стал обладателем Кубка мира — 2022/2023.

3. «Милан» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Тоттенхэмом».

4. «Торпедо» в овертайме вырвало победу у московского «Динамо», счёт в серии — 2-2.

5. Килиан Мбаппе высказался о своём будущем в «ПСЖ» после вылета команды из Лиги чемпионов.

6. ЦСКА забросил девять шайб «Северстали» в гостях и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина.

7. Даниил Медведев узнал первого соперника на турнире в Индиан-Уэллсе.

8. Польский клуб оштрафовали за баннер болельщиков с призывом не помогать Украине.

9. «Потеряли ключевых защитников и форвардов». Овечкин оценил шансы «Вашингтона» на плей-офф.

10. Галтье ответил на вопрос о своём будущем в «ПСЖ» после вылета команды из Лиги чемпионов.