«Фламенго» договорился с Клаудиньо, на драфте НХЛ выбрали 19 россиян. Главное к утру

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо близок к уходу из клуба, завершился драфт Национальной хоккейной лиги, россиянка Анна Блинкова не смогла переиграть Игу Свёнтек на турнире в Бад-Хомбурге. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Фламенго» договорился с Клаудиньо.

2. 19 российских хоккеистов были выбраны на драфте НХЛ — 2023.

3. Анна Блинкова проиграла первой ракетке мира Свёнтек в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге.

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