«Фламенго» договорился с Клаудиньо, на драфте НХЛ выбрали 19 россиян. Главное к утру

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо близок к уходу из клуба, завершился драфт Национальной хоккейной лиги, россиянка Анна Блинкова не смогла переиграть Игу Свёнтек на турнире в Бад-Хомбурге. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Фламенго» договорился с Клаудиньо.
2. 19 российских хоккеистов были выбраны на драфте НХЛ — 2023.
3. Анна Блинкова проиграла первой ракетке мира Свёнтек в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге.
4. «Коринтианс» продал «Зениту» 50% экономических прав на Педро за € 9 млн.
5. УЕФА изменил формат проведения игры за Суперкубок.
6. Ловрена и Модрича обвинили в даче ложных показаний — Sportske Novosti.
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8. Министр спорта Великобритании: уверена, россияне будут соблюдать наши правила на Уимблдоне.
9. В «Монреале» объяснили, почему не выбрали Мичкова на драфте НХЛ.
10. «Филадельфия» обменяет Джеймса Хардена.
- 30 июня 2023
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