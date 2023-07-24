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«Реал» нашёл средства на Мбаппе, Кокорин забил за «Фиорентину». Главное к утру

Мадридский «Реал» готов подписать французского форварда «ПСЖ» Киллиана Мбаппе, российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин помог своей команде победить в товарищеском матче, забив гол, сборная Польши впервые выиграла мужскую волейбольную Лигу наций. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Реал» нашёл средства на трансфер Мбаппе и готов завершить сделку с «ПСЖ».

2. Александр Кокорин отличился за «Фиорентину», «фиалки» разгромили соперника по спаррингу.

3. Сборная Польши впервые в истории выиграла мужскую волейбольную Лигу наций.

4. Трансфер Фабиньо из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва из-за собаки.

5. Форвард мексиканского «Леона» Виктор Давила переходит в ЦСКА за € 5 млн.

6. «Реал» одержал волевую победу над «Миланом» в товарищеском матче.

7. Источник: защитник ЦСКА Виллиан Роша может перейти в «Фенербахче».

8. «Бавария» готовит новое предложение по Кейну в размере € 100 млн.

9. Украина разрешит атлетам участвовать во всех турнирах, если Россию отстранят от ОИ-2024.

10. Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Торонто из-за усталости.