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«Краснодар» обыграл «Пари НН», Швед ушёл из ЦСКА. Главное к утру

«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ, Алексей Швед покинул ЦСКА, французский форвард Киллиан Мбаппе может стать игроком «Реала» в ближайшие часы. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Краснодар» с минимальным счётом одолел «Пари Нижний Новгород».

2. ЦСКА официально объявил об уходе Алексея Шведа.

3. Goal: Мбаппе в ближайшие часы должен стать игроком «Реала».

4. Самсонова обыграла Костюк и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне.

5. Юран: если мы не «Спартак», «Динамо», ЦСКА, не значит, что можно такие моменты пропускать.

6. Агент Буффона заявил, что у вратаря был вариант с продолжением карьеры в России.

7. Тренер «Пари НН» Сергей Юран получил красную карточку после финального свистка.

8. Ольга Харлан: это не только поддержка меня, ситуация подняла всю страну, а страна весь мир.

9. В матче между МХК «Динамо» СПб и МХК «Динамо» Москва произошли две драки «пять на пять».

10. «Зенит» арендовал Артура Чёрного у «Химок».