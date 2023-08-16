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Поражения россиян в теннисе, «Спартак» хочет купить защитника «Хетафе». Главное к утру

Людмила Самсонова и Андрей Рублёв не смогли выйти в следующий раунд турнира в Цинциннати, «Спартак» намерен купить защитника «Хетафе» Омара Альдерете, аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси снова забил за новый клуб. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Первая ракетка России Самсонова уступила Носковой на самом старте турнира в Цинциннати.

2. «Спартак» интересуется защитником «Хетафе» Омаром Альдерете.

3. Голы Месси и Альбы помогли «Интер Майами» обыграть «Филадельфию Юнион» в матче Кубка лиг.

4. Рублёв проиграл Руусувуори в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати.

5. Тимур Журавель: Артём Дзюба заблокировал меня в социальных сетях.

6. Павлюченкова проиграла Коллинз на старте WTA-1000 в Цинциннати.

7. Месси вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».

8. «Челси» выкупил Лавиа у «Саутгемптона» за € 62+6 млн — Романо.

9. Шевченко в трёх сетах уступил Сонего в первом круге «Мастерса».

10. Грачёва — о натурализации: меня это не беспокоило, потому что я знаю, кто я.