Рекорд Зане в Бундеслиге, лучший старт «Байера» в истории клуба. Главное к утру

Лерой Зане установил рекорд сезона в Бундеслиге, «Байер» выдал лучший старт в истории клуба, УЕФА рассматривает возможность внедрения нового формата еврокубков. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Лерой Зане установил рекорд сезона в Бундеслиге.
2. «Байер» выдал лучший старт сезона в истории клуба.
3. УЕФА рассматривает возможность внедрения нового формата еврокубков.
4. «Крылья Советов» разгромили «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ.
5. Дубли Сафонова и Семёнова помогли «Ак Барсу» уверенно победить дома «Амур».
6. «Ростов» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку двум эпизодам в матче с «Уралом».
7. УЕФА намерен подавить бойкоты стран, отказывающихся играть с юношеской командой России.
8. Источник: форвард «Крыльев Советов» Салтыков зимой перейдёт в «Локомотив».
9. «Спартак» пригласит Карпина или Черчесова в случае отставки Абаскаля.
10. Председатель «Зенита» Медведев выйдет в стартовом составе «Чисто Питер» в Медиалиге.