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Рекорд Зане в Бундеслиге, лучший старт «Байера» в истории клуба. Главное к утру

Лерой Зане установил рекорд сезона в Бундеслиге, «Байер» выдал лучший старт в истории клуба, УЕФА рассматривает возможность внедрения нового формата еврокубков. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Лерой Зане установил рекорд сезона в Бундеслиге.

2. «Байер» выдал лучший старт сезона в истории клуба.

3. УЕФА рассматривает возможность внедрения нового формата еврокубков.

4. «Крылья Советов» разгромили «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ.

5. Дубли Сафонова и Семёнова помогли «Ак Барсу» уверенно победить дома «Амур».

6. «Ростов» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку двум эпизодам в матче с «Уралом».

7. УЕФА намерен подавить бойкоты стран, отказывающихся играть с юношеской командой России.

8. Источник: форвард «Крыльев Советов» Салтыков зимой перейдёт в «Локомотив».

9. «Спартак» пригласит Карпина или Черчесова в случае отставки Абаскаля.

10. Председатель «Зенита» Медведев выйдет в стартовом составе «Чисто Питер» в Медиалиге.