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Рекорд Гарри Кейна в Бундеслиге, Свёнтек обыграла Соболенко. Главное к утру

Рекорд Гарри Кейна в Бундеслиге, Свёнтек обыграла Соболенко. Главное к утру
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил 15 мячей в 10 стартовых турах чемпионата Германии и побил рекорд Клауса Матищака, который в сезоне-1963/1964 имел 13 забитых мячей после первых 10 игр, Ига Свёнтек обыграла Арину Соболенко со счётом 6:3, 6:2 в полуфинале Итогового турнира WTA, «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лутон Таун» (1:1), забив гол на 90+5-й минуте. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Гарри Кейн побил рекорд, который держался 60 лет.

2. Свёнтек обыграла Соболенко и вышла в финал Итогового турнира WTA.

3. «Ливерпуль» избежал поражения от «Лутона» благодаря голу на 90+5-й минуте.

4. Передачи Ильи Любушкина и Павла Минтюкова помогли «Анахайму» обыграть «Вегас».

5. «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Райо Вальекано» и упустил первое место в Ла Лиге.

6. Гол Дзюбы помог «Локомотиву» сыграть вничью со «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ.

7. «Краснодар» возглавил турнирную таблицу РПЛ, обыграв «Крылья Советов».

8. Ламело Болл повторил клубное достижение Бэрона Дэвиса 21-летней давности.

9. Игроки «Кливленда» впервые с финальной серии 2017 года обыграли «Голден Стэйт».

10. Transfermarkt назвал лучших игроков постсоветского пространства по «гол+пас» в топ-5 лиг.

Много ярких событий сегодня!

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