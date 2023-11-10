Первое поражение «Ливерпуля» в ЛЕ, результативная серия Панарина. Главное к утру

«Ливерпуль» проиграл «Тулузе» в матче 4-го тура группового этапа со счётом 2:3, Артемий Панарин совершает результативные действия в 13 матчах подряд за «Нью-Йорк Рейнджерс», россиянин Павел Котов вышел в полуфинал теннисного турнира ATP-250 в Софии, обыграв Мартона Фучовича со счётом 6:3, 7:6. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Тулуза» нанесла первое поражение «Ливерпулю» в этом сезоне ЛЕ.
2. Артемий Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 13 матчей.
3. Павел Котов пробился в полуфинал турнира ATP-250 в Софии.
4. Лишь два игрока в истории НХЛ набирали четыре очка в матче в возрасте моложе Бедарда.
5. Tuttosport: игрок «Краснодара» Сперцян интересен «Ювентусу».
6. Артемий Панарин вплотную приблизился к двум рекордам НХЛ, установленным в прошлом веке.
7. «Рома» проиграла «Славии» в матче Лиги Европы и опустилась на вторую строчку в группе G.
8. 54 очка Янниса Адетокунбо не помогли «Милуоки» обыграть «Индиану».
9. «Аль-Хиляль» может приостановить действие контракта Неймара.
10. Гол Кокорина не помог «Арису» избежать поражения в матче с «Бетисом».