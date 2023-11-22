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Беспорядки на игре Аргентины и Бразилии, известен 21 участник ЧЕ-2024. Главное к утру

Матч между сборными Бразилии и Аргентины был отложен из-за столкновений полиции с болельщиками на трибунах, завершился групповой этап квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года, между футболистами Лионелем Месси и Родриго произошёл конфликт на поле во время матча. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Начало матча Бразилия — Аргентина отложено из-за беспорядков на стадионе.

2. Сборная Аргентины с минимальным счётом обыграла сборную Бразилии в отборе ЧМ — 2026.

3. Стал известен 21 участник из 24 на чемпионате Европы 2024 года.

4. Месси вступил в конфликт с Родриго перед матчем Бразилия — Аргентина.

5. Определились 12 участников плей-офф квалификации Евро-2024.

6. Стали известны фразы, которыми Месси и Родриго обменялись во время конфликта.

7. Леброн достиг отметки в 39 000 очков за карьеру — единственный, кому удавалось в НБА.

8. «Тоттенхэм» могут лишить 10 очков из-за трансфера Дефо, который состоялся 15 лет назад.

9. Хорватия обыграла Армению и вышла в финальный этап Евро-2024.

10. Полузащитник Гави не будет вызываться в сборную Испании до марта 2025 года.