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Травма вингера «Реала» Родриго, «Зенит» близок к подписанию Артура. Главное к утру

Вингер «Реала» Мадрид Родриго вернулся из расположения сборной Бразилии с воспалённым коленом после удара, полученного в матче со сборной Аргентины (0:1), «Зенит» может в скором времени подписать вингера «Палмейраса» Артута за € 18 млн, СКА обыграл московский «Спартак» со счётом 3:2 и продлил победную серию до семи матчей. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Вингер «Реала» Родриго получил травму колена в матче со сборной Аргентины.

2. Источник: «Зенит» близок к подписанию вингера «Палмейраса» Артура за € 18 млн.

3. СКА одержал седьмую победу подряд, оказавшись сильнее «Спартака» в Санкт-Петербурге.

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6. Президент УЕФА Чеферин пожелал сопернику Украины по плей-офф выйти на Евро-2024.

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