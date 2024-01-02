Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Яркая победа «Ливерпуля», Мбаппе забронировал дом в Мадриде. Главное к утру

Дубль Мохамеда Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Ньюкасл» (4:2) в матче 20-го тура АПЛ, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забронировал себе дом в Мадриде, российский голкипер Илья Самсонов был отправлен в фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» после процедуры драфта отказов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».