Яркая победа «Ливерпуля», Мбаппе забронировал дом в Мадриде. Главное к утру
Дубль Мохамеда Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Ньюкасл» (4:2) в матче 20-го тура АПЛ, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забронировал себе дом в Мадриде, российский голкипер Илья Самсонов был отправлен в фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» после процедуры драфта отказов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Ливерпуль» благодаря дублю Салаха победил «Ньюкасл Юнайтед» в АПЛ.
- Мбаппе сделал первый шаг, свидетельствующий о скором трансфере в «Реал».
- Самсонов отправлен в АХЛ после прохождения процедуры драфта отказов.
- Владислав Радимов назвал главного «чушпана» российского футбола.
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- «Ливерпуль» поборется с «Реалом» за Килиана Мбаппе.
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