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Яркая победа «Ливерпуля», Мбаппе забронировал дом в Мадриде. Главное к утру

Яркая победа «Ливерпуля», Мбаппе забронировал дом в Мадриде. Главное к утру
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Дубль Мохамеда Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Ньюкасл» (4:2) в матче 20-го тура АПЛ, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забронировал себе дом в Мадриде, российский голкипер Илья Самсонов был отправлен в фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» после процедуры драфта отказов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Ливерпуль» благодаря дублю Салаха победил «Ньюкасл Юнайтед» в АПЛ.
  2. Мбаппе сделал первый шаг, свидетельствующий о скором трансфере в «Реал».
  3. Самсонов отправлен в АХЛ после прохождения процедуры драфта отказов.
  4. Владислав Радимов назвал главного «чушпана» российского футбола.
  5. Хачанов и Рублёв стартовали с победы в парном турнире в Гонконге.
  6. «Ливерпуль» поборется с «Реалом» за Килиана Мбаппе.
  7. Президент НОК Украины: если россиян допускают, то мы не можем брать средства у МОК.
  8. «Реал» не намерен подписывать защитников зимой.
  9. Артемий Панарин признан второй звездой недели в НХЛ.
  10. Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира WTA-250 в Окленде.
  11. Криштиану Роналду сделал роскошный подарок бразильскому певцу.
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