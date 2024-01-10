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Холанд может перейти в «Барселону», «Торонто» разгромило «Сан-Хосе». Главное к утру

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд покинет английский клуб и перейдёт в «Барселону», «Торонто» разгромил «Сан-Хосе» со счётом 7:1, в «Роме» приняли решение по будущему главного тренера Жозе Моуринью. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Эрлинг Холанд покинет «Манчестер Сити» и перейдёт в «Барселону» — Франсуа Галлардо. «Торонто» разгромил «Сан-Хосе» со счётом 7:1, «акулы» проиграли в 12-й раз подряд. В «Роме» приняли решение по будущему Жозе Моуринью. Винисиус может покинуть «Реал» в случае перехода Мбаппе в клуб — журналист Эдуардо Инда. Жерар Пике заявил, что вернётся в футбол в качестве тренера. «Челси» проиграл «Мидлсбро» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Президент «ПСЖ» недоволен поведением Месси после ухода из клуба. «Тоттенхэм» объявил об аренде Вернера у «РБ Лейпциг». «Краснодар» близок к трансферу полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна. Хет-трик Плотникова помог ЦСКА разгромить «Торпедо» и одержать четвёртую победу подряд.

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