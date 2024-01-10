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Холанд может перейти в «Барселону», «Торонто» разгромило «Сан-Хосе». Главное к утру

Холанд может перейти в «Барселону», «Торонто» разгромило «Сан-Хосе». Главное к утру
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд покинет английский клуб и перейдёт в «Барселону», «Торонто» разгромил «Сан-Хосе» со счётом 7:1, в «Роме» приняли решение по будущему главного тренера Жозе Моуринью. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Эрлинг Холанд покинет «Манчестер Сити» и перейдёт в «Барселону» — Франсуа Галлардо.
  2. «Торонто» разгромил «Сан-Хосе» со счётом 7:1, «акулы» проиграли в 12-й раз подряд.
  3. В «Роме» приняли решение по будущему Жозе Моуринью.
  4. Винисиус может покинуть «Реал» в случае перехода Мбаппе в клуб — журналист Эдуардо Инда.
  5. Жерар Пике заявил, что вернётся в футбол в качестве тренера.
  6. «Челси» проиграл «Мидлсбро» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
  7. Президент «ПСЖ» недоволен поведением Месси после ухода из клуба.
  8. «Тоттенхэм» объявил об аренде Вернера у «РБ Лейпциг».
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