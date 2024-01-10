Холанд может перейти в «Барселону», «Торонто» разгромило «Сан-Хосе». Главное к утру
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд покинет английский клуб и перейдёт в «Барселону», «Торонто» разгромил «Сан-Хосе» со счётом 7:1, в «Роме» приняли решение по будущему главного тренера Жозе Моуринью. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Эрлинг Холанд покинет «Манчестер Сити» и перейдёт в «Барселону» — Франсуа Галлардо.
- «Торонто» разгромил «Сан-Хосе» со счётом 7:1, «акулы» проиграли в 12-й раз подряд.
- В «Роме» приняли решение по будущему Жозе Моуринью.
- Винисиус может покинуть «Реал» в случае перехода Мбаппе в клуб — журналист Эдуардо Инда.
- Жерар Пике заявил, что вернётся в футбол в качестве тренера.
- «Челси» проиграл «Мидлсбро» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
- Президент «ПСЖ» недоволен поведением Месси после ухода из клуба.
- «Тоттенхэм» объявил об аренде Вернера у «РБ Лейпциг».
- «Краснодар» близок к трансферу полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна.
- Хет-трик Плотникова помог ЦСКА разгромить «Торпедо» и одержать четвёртую победу подряд.
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